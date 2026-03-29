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Berne L'UDC gagnante de l'élection au Grand Conseil, selon une projection

ATS

29.3.2026 - 18:11

L'UDC devrait se renforcer au Grand Conseil bernois, avec un gain de huit sièges, selon une projection de l'institut de sondage gfs.bern. Suivraient le PS (35), le PLR (19) et les Vert-e-s (18).

Manuela Kocher Hirt, présidente du PS du canton de Berne (au centre), Brigitte Hilty Haller, coprésidente des Verts du canton de Berne (2e à droite), et Michael Aebersold, du PS (à droite), assistent aux premières estimations des résultats des élections au Conseil-exécutif et au Grand Conseil du canton de Berne, le dimanche 29 mars 2026, à l'hôtel de ville de Berne. Les électeurs du canton de Berne élisent le gouvernement et le parlement, le Grand Conseil. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Manuela Kocher Hirt, présidente du PS du canton de Berne (au centre), Brigitte Hilty Haller, coprésidente des Verts du canton de Berne (2e à droite), et Michael Aebersold, du PS (à droite), assistent aux premières estimations des résultats des élections au Conseil-exécutif et au Grand Conseil du canton de Berne, le dimanche 29 mars 2026, à l'hôtel de ville de Berne. Les électeurs du canton de Berne élisent le gouvernement et le parlement, le Grand Conseil. (KEYSTONE/Anthony Anex)
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.03.2026, 18:11

En grimpant de 44 à 52 fauteuils, l'UDC obtiendrait près de 30% des sièges, contre 26% actuellement. Le PS se renforcerait également avec trois fauteuils de plus que lors de la législature précédente et passerait de 19% à 20% des sièges.

Le PLR passerait de 18 à 19 fauteuils et les Vert-e-s de 19 à 18. La tendance entre ces deux partis peut encore s'inverser d'ici au résultat final, puisque cette projection présente une marge d'erreur de plus ou moins deux sièges.

Derrière, le Parti vert'libéral obtiendrait 13 fauteuils (-3), le Centre passerait à 10 (-2) et le PEV à 5 (-4). En revanche, l'UDF progresserait, passant de 6 à 8 sièges..

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