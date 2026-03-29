BerneL'UDC gagnante de l'élection au Grand Conseil, selon une projection
ATS
29.3.2026 - 18:11
L'UDC devrait se renforcer au Grand Conseil bernois, avec un gain de huit sièges, selon une projection de l'institut de sondage gfs.bern. Suivraient le PS (35), le PLR (19) et les Vert-e-s (18).
Keystone-SDA
29.03.2026, 18:11
ATS
En grimpant de 44 à 52 fauteuils, l'UDC obtiendrait près de 30% des sièges, contre 26% actuellement. Le PS se renforcerait également avec trois fauteuils de plus que lors de la législature précédente et passerait de 19% à 20% des sièges.
Le PLR passerait de 18 à 19 fauteuils et les Vert-e-s de 19 à 18. La tendance entre ces deux partis peut encore s'inverser d'ici au résultat final, puisque cette projection présente une marge d'erreur de plus ou moins deux sièges.
Derrière, le Parti vert'libéral obtiendrait 13 fauteuils (-3), le Centre passerait à 10 (-2) et le PEV à 5 (-4). En revanche, l'UDF progresserait, passant de 6 à 8 sièges..