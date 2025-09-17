Trois candidats UDC visent l'Hôtel de Ville et la Municipalité lausannoise en mars 2026 (archives). ATS

L'UDC lance trois candidats, deux hommes et une femme, pour les élections communales à la Municipalité de Lausanne en 2026. Valentin Christe, Fabrice Moscheni et Patrizia Mori ont officialisé mercredi leur candidature dans le journal 24 heures.

Keystone-SDA ATS

Il y a quatre ans, l'UDC Lausanne avait présenté cinq candidats. Aucun n'avait passé la rampe du premier tour. Le parti n'a d'ailleurs jamais décroché de sièges à l'exécutif lausannois. Au Conseil communal, il détient actuellement sept élus.

«Nous revendiquons des changements conséquents, nous ne pouvons donc pas nous contenter de présenter un candidat sur la pointe des pieds», a déclaré dans le média Valentin Christe, 35 ans, juriste de métier et député au Grand Conseil vaudois depuis 2024. Celui qui est aussi conseiller communal lausannois depuis 2012 (qu'il a présidé en 2016-2017) a confirmé ces informations à Keystone-ATS.

Agé de 58 ans, Fabrice Moscheni a été conseiller communal de 2011 à 2024. Il est entré au Parlement cantonal en 2022. Ingénieur EPFL et chef d'entreprise, il a été président de l'UDC Vaud de 2009 à 2011. Conseillère communale depuis 2021, Patrizia Mori, 35 ans, est spécialiste de questions bancaires et financières, actuellement consultante pour des start-up biotech.

Tous les trois faisaient déjà partie de la liste UDC en 2021. Ils feront campagne sous le slogan «Rendons Lausanne aux Lausannois». Ils vont notamment proposer la priorité d'accès aux logements pour les résidents établis, prôner une tolérance zéro face au deal de rue et plaider pour une baisse fiscale ainsi que le stationnement gratuit au centre-ville pour la première heure.

Les principaux partis se sont annoncés

Parmi les autres partis à avoir présenté leur stratégie pour la Municipalité, les socialistes partiront à trois avec les sortants Emilie Moeschler et Grégoire Junod, associés au nouveau venu Julien Eggenberger. Le PLR mise aussi sur un trio avec Pierre-Antoine Hildbrand (sortant), Marlène Bérard et Mathilde Maillard.

Les Vert-e-s lancent leurs élus sortants Natacha Litzistorf et Xavier Company. Le Parti ouvrier et populaire (POP) présente, lui, Xavier Roth. SolidaritéS, qui compte aussi des élus au Conseil communal, n'a pas encore désigné de candidats.

Depuis plusieurs années, l'exécutif lausannois est largement dominé par la gauche (3 PS, 2 Vert-e-s, 1 POP et 1 PLR). Florence Germond (PS) et David Payot (POP) ont déjà annoncé qu'ils ne se représenteraient pas en 2026.