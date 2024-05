L'UDC lance une initiative «pour la protection des frontières». «En protégeant nos frontières, nous protégeons notre patrie», a déclaré samedi Marcel Dettling, président de l'UDC, en ouverture de l'assemblée extraordinaire du parti à Bâle.

L'UDC a annoncé samedi à Bâle le lancement d'une initiative "pour la protection des frontières" pour mettre fin "aux abus de l'asile". ATS

ATS

«Nous avons perdu depuis longtemps le contrôle de nos frontières. Nous ne savons plus qui entre dans notre pays», a lancé le conseiller national schwyzois Marcel Dettling. «Les frontières ne sont plus protégées» et «le chaos de l'asile se poursuit sans relâche».

Les autres partis au Parlement «empêchent nos solutions et ne font rien pour remédier au chaos de l'asile, c'est maintenant à la population d'agir», a déclaré Marcel Dettling. C'est pour cette raison que le parti lance l'initiative populaire «stop aux abus en matière d'asile (initiative pour la protection des frontières)».

L'initiative, qui exige la réintroduction des contrôles systématiques aux frontières, sera présentée en détail et discutée dans le dernier point à l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire.

me, ats