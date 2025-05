Candidat malheureux en 2023, l'UDC Lionel Dugerdil est en lice pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 28 septembre. Son parti invite l'Alliance de droite à ne présenter qu'un seul candidat (archives). ATS

Candidat malheureux en 2023, l'UDC Lionel Dugerdil est en lice pour l'élection complémentaire au Conseil d'Etat du 28 septembre. Son parti, en phase d'expansion dans le canton, espère qu'il sera le candidat unique de l'alliance de droite.

«Je défends le programme de l'Alliance genevoise, qui correspond en tout point au programme de l'UDC, sauf pour certains thèmes fédéraux», a déclaré mardi devant les médias Lionel Dugerdil. Arrivé dixième au second tour de l'élection de 2023, le vigneron-encaveur et agriculteur de 43 ans, par ailleurs le président de l'UDC Genève et député, a été désigné lundi soir par son parti.

L'UDC, qui a gagné quatre sièges au Grand Conseil et presque atteint le niveau du PLR lors de l'élection au Conseil national en 2023, se dit légitime à présenter un candidat à ce «troisième tour» de l'élection au Conseil d'Etat. Le PLR veut une candidature unique de la droite pour conquérir le siège du Vert Antonio Hodgers. Une position saluée par l'UDC qui invite Le Centre et le MCG à être «responsables».