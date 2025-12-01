Le Fribourgeois Pierre-André Page a été élu lundi à la présidence du Conseil national. L'agriculteur UDC devient ainsi le «premier citoyen du pays» pour une année.

Pierre-André Page (UDC/FR) a été élu président du National lundi. ATS

Keystone-SDA ATS

Pierre-André Page a récolté 173 voix sur 181 bulletins valables. Il succède à Maja Riniker (PLR/AG).

L'élection de Pierre-André Page constitue le couronnement de sa carrière politique. Le citoyen et maître agriculteur de Châtonnaye, qui fêtera ses 66 ans en avril, siège à Berne depuis 2015. Il est marié et père de trois enfants.