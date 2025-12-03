  1. Clients Privés
Genève L'UDC prévoit une initiative pour interdire aux étrangers de voter

ATS

3.12.2025 - 17:32

Le comité directeur de l'UDC Genève a décidé mercredi de lancer une initiative constitutionnelle pour supprimer le droit de vote communal des étrangers. Selon lui, le droit de vote et le droit d'éligibilité doivent être «le couronnement d'un processus d'intégration réussi».

Lionel Dugerdil, président d'UDC Genève, a indiqué mercredi vouloir lancer une initiative en début d'année pour supprimer le droit de vote communal aux étrangers (image d'illustration).
Lionel Dugerdil, président d'UDC Genève, a indiqué mercredi vouloir lancer une initiative en début d'année pour supprimer le droit de vote communal aux étrangers (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

03.12.2025, 17:32

Cette initiative est lancée après le refus d'un projet de loi similaire du député UDC Yves Nidegger par le Grand Conseil en novembre. Selon Lionel Dugerdil, président de l'UDC, elle a davantage de chance de convaincre la population que les députés. Et de relever que les Vaudois ont refusé dimanche d'accorder le droit de vote cantonal aux étrangers.

«Pour nous, le droit de vote doit être consécutif à la naturalisation», soutient le président de l'UDC Genève. Sans quoi, les personnes ne sont pas assez bien formées au système politique suisse et pourraient ne pas se servir correctement d'un bulletin. Une méconnaissance qui «rend les intéressés sensibles aux pressions communautaristes», souligne le parti dans un communiqué.

Les nouveaux soupçons de fraude électorale à Vernier ne sont toutefois pas à l'origine de cette initiative, affirme M. Dugerdil. «Je me refuse à tout amalgame», a-t-il indiqué, en disant attendre que le Ministère public fasse son travail.

A Genève, les étrangers sont titulaires depuis 2005 des droits de votes, d'initiative et de référendum sur le plan communal. L'UDC lancera son initiative en début d'année prochaine, à une date pas encore définie. Pour aboutir, elle devra récolter 5619 signatures valables.

