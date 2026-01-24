  1. Clients Privés
Réunion des délégués L'UDC soutient le oui à l'initiative SSR «200 francs ça suffit»

ATS

24.1.2026 - 14:24

L'UDC dit oui à l'initiative visant à réduire de moitié la redevance SSR. Samedi à Näfels (GL), les délégués ont approuvé à une large majorité l'initiative populaire «200 francs, ça suffit».

Réunis à Näfels (GL), les délégués de l'UDC ont approuvé à une large majorité l'initiative populaire "200 francs, ça suffit".
Réunis à Näfels (GL), les délégués de l'UDC ont approuvé à une large majorité l'initiative populaire "200 francs, ça suffit".
ATS

Keystone-SDA

24.01.2026, 14:24

24.01.2026, 16:10

La décision a été prise par 370 voix contre 10 et 3 abstentions. L'initiative demande la réduction de la redevance radio/télévision à 200 francs ainsi que la suppression totale de la redevance pour les entreprises. Aujourd'hui, les redevances radio/TV s'élèvent à 335 francs par ménage et par an.

Le Conseil fédéral a déjà fait un geste envers les initiants l'année dernière. Il a décidé de réduire la redevance par ménage à 300 francs par an d'ici 2029. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative.

Le conseiller fédéral UDC Albert Rösti, qui avait co-lancé l'initiative avant son élection au Conseil fédéral, estime aujourd'hui qu'une acceptation de l'initiative entraînerait une perte financière trop importante pour la SSR. Des représentants du PS, du Centre, des Verts, du PVL et du PLR s'engagent dans le comité pour le «non».

Le comité directeur de l'UDC avait déjà décidé vendredi de rejeter l'initiative populaire pour un Fonds climat et d'approuver celle sur l'argent liquide ainsi que son contre-projet.

Comité d'initiative. Redevance à 200 francs : «Tout le monde aura plus d'argent pour vivre»

Comité d'initiativeRedevance à 200 francs : «Tout le monde aura plus d'argent pour vivre»

