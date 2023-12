Le groupe parlementaire UDC va s'en tenir au ticket officiel du PS pour l'élection du Conseil fédéral de mercredi. Le groupe n'a pas annoncé mardi soir s'il donnait sa préférence à Beat Jans ou à Jon Pult. Il en discutera à nouveau mercredi matin.

L'UDC dit qu'elle va respecter le double ticket présenté par le PS (archives). ATS

Le soutien de l'UDC au ticket officiel des socialistes ne vaut que si le PS s'en tient lui aussi à la concordance, indique le parti conservateur mardi soir dans un communiqué. L'UDC souligne l'importance de ce principe au vu de la situation mondiale incertaine.

«Il est d'autant plus important de ne pas mettre en danger la stabilité politique de la Suisse par certains jeux politiques», poursuit l'UDC. Le parti en appelle à l'Assemblée fédérale pour que les partis politiques soient représentés au Conseil fédéral selon leur force électorale, soit deux sièges pour l'UDC, le PS et le PLR et un siège pour le Centre. Le parti réélira ainsi tous les conseillers fédéraux sortants.

vf, ats