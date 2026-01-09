Le service ukrainien de sécurité (SBU) a publié vendredi des images de débris présentés comme ceux du missile de dernière génération Orechnik utilisé par Moscou pour frapper la région de Lviv (ouest) pendant la nuit.

Cette photo fournie par les services de sécurité ukrainiens le vendredi 9 janvier 2026 montre un fragment qui serait issu d'un missile balistique hypersonique russe à moyenne portée Oreshnik qui a frappé la région de Lviv. (Services de sécurité ukrainiens via AP) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Parmi les débris figurent des éléments de stabilisation et de guidage du missile, ainsi que des pièces de moteur, a affirmé le SBU dans un communiqué.

«En ciblant des infrastructures civiles dans notre pays, près de la frontière avec l'Union européenne, le Kremlin a tenté de détruire les systèmes vitaux de la région», a-t-il ajouté, sans préciser quelles cibles avaient été visées ni l'ampleur des dégâts.