Formation L'Université de Berne va réduire son budget de 15 millions par an

19.9.2025 - 11:55

En raison d’un déficit croissant, l’Université de Berne se voit «contrainte» d’appliquer des mesures d’économie. Celles-ci se traduiront, à compter de 2026, par une réduction de 2% du budget alloué au financement de base, soit 15 millions de francs par an.

L’Université de Berne dit vouloir s’efforcer de "limiter au maximum l’impact des mesures d’économie sur ses collaboratrices et collaborateurs (archives).
Keystone-SDA

19.09.2025, 11:56

L'Université de Berne affiche depuis plusieurs années un déficit qui pourrait atteindre, selon les prévisions, 55 millions de francs en 2025. Des mesures d'économie sont donc «nécessaires pour garantir la stabilité financière de l’université et ses performances à long terme», a indiqué vendredi l'alma mater bernoise.

D'autres mesures applicables dès 2027 sont à l’étude, précise le communiqué. Dans ce contexte, le renchérissement, les mesures salariales du canton de Berne, la hausse du nombre d’étudiants ainsi que les exigences accrues imposées à une activité scientifique concurrentielle à l’international jouent un rôle significatif.

La contribution du canton n’a pas suivi le rythme de ces paramètres, constate l'université, en particulier depuis le renchérissement généralisé de 2022 à 2024.

