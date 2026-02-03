  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Syndicats L'USS demande de renforcer la protection de la santé au travail

ATS

3.2.2026 - 11:28

Les absences pour maladies sont en augmentation, déplore l'Union syndicale suisse (USS). Elle demande à la confédération et aux cantons «une offensive de mise en oeuvre» pour la protection de la santé au travail.

L'USS déplore l'augmentation des absences pour des maladies, après sa conférence annuelle. Gabriela Medici, co-secrétaire syndicale de l’USS, a demandé l'arrêt de l'extension du travail le dimanche et de meilleurs mesures de protection des travailleurs (image d'archives).
L'USS déplore l'augmentation des absences pour des maladies, après sa conférence annuelle. Gabriela Medici, co-secrétaire syndicale de l’USS, a demandé l'arrêt de l'extension du travail le dimanche et de meilleurs mesures de protection des travailleurs (image d'archives).
ATS

Keystone-SDA

03.02.2026, 11:28

03.02.2026, 11:34

«Le travail rend trop souvent malade», a déclaré l'USS dans un communiqué mardi, suite à sa conférence annuelle. Les absences maladies ont augmenté d'un tiers depuis la pandémie, équivalant à 80 millions d'heures de travail supplémentaires, selon le syndicat.

Les douleurs dorsales et des troubles psychiques sont les causes principales des arrêts maladies, d'après une étude de l'OFSP citée par Gabriela Medici, coresponsable du secrétariat de l’USS. Les métiers de la vente, de la construction ou de la santé sont principalement concernés, entre autres.

L'USS recommande de contrôler les employeurs tous les deux ans. Le syndicat demande aussi un arrêt immédiat de l’extension du travail du dimanche et de l’allongement de la journée de travail à 17 heures, décidée par le Conseil national.

Les plus lus

Trump accuse, menace et exige un milliard à Harvard
Le diable incarné ? – «Non, mais j'ai un bon miroir», répond Epstein
Crans-Montana : le parquet délocalise ses audiences faute de place
Impassible, le fils de la princesse Mette-Marit marmonne qu'il est «non coupable»
Berne-Genève-Lugano pour 11'000 frs: la coûteuse escapade d'Ignazio Cassis
Indemnisé pour licenciement abusif, il doit payer l'impôt sur le revenu