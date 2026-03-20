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Fribourg La 40e édition du FIFF inaugurée sous le signe de la jubilation

ATS

20.3.2026 - 19:30

La 40e édition du Festival international du film de Fribourg (FIFF) a été lancée vendredi, «sous des augures festifs et rassembleurs». Après les discours, dont celui d'Elisabeth Baume-Schneider, les spectateurs ont vu le premier des 114 films de la sélection.

Aux yeux de son directeur artistique Thierry Jobin, le FIFF est notamment un "lieu où les gens peuvent prendre du recul grâce au cinéma".
Aux yeux de son directeur artistique Thierry Jobin, le FIFF est notamment un "lieu où les gens peuvent prendre du recul grâce au cinéma".
ATS

Keystone-SDA

20.03.2026, 19:30

20.03.2026, 19:32

La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, cheffe du Département de l'intérieur, qui est revenue sur l'importance du festival. «Dans ce monde bruyant, aux gesticulations déconcertantes, la voix des artistes doit se faire entendre», a noté la ministre de la culture.

«Une culture forte est plus que jamais nécessaire», a insisté la Jurassienne. «Des espaces comme le FIFF y contribuent pleinement, en offrant des films qui invitent à regarder le monde autrement. Ils rappellent qu’au milieu du chaos, il y a des histoires profondément humaines qui transcendent nos destinés, et donnent de l’espoir.»

«Le cinéma qui ouvre les yeux»: ce sont les mots qui, émergeant des fleurs du visuel 2026, ont accueilli le nombreux public de la cérémonie.

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