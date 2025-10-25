  1. Clients Privés
460 manèges et stands Bâle ouvre la 555ᵉ édition de sa célèbre foire d’automne

ATS

25.10.2025 - 14:11

La 555e édition de la Foire d’automne de Bâle a commencé samedi à midi. La plus grande et la plus ancienne fête foraine de Suisse propose cette année 460 manèges et stands.

La foire en plein air se déroule comme à l’accoutumée sur deux semaines. Les sites de la Messeplatz, de la Münsterplatz, de la Barfüsserplatz, du parc Rosental et du terrain de la caserne resteront animés jusqu’au 9 novembre (archives). 
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.10.2025, 14:11

Comme le veut la tradition, le sonneur de cloche de la foire a ouvert l’événement ponctuellement à midi depuis la tour de l’église St-Martin. Cette édition présente plusieurs nouvelles attractions offrant une vue imprenable sur Bâle, notamment un carrousel dont les sièges peuvent monter jusqu'à 80 mètres de haut sur la place de la Foire (Messeplatz) et un autre de 40 mètres sur la Barfüsserplatz. Sur le site de la caserne, une nouvelle tour pour la chute libre de 80 mètres a également été installée.

Foire agricole. Le Valais tire un bilan positif de sa présence à l'Olma de St-Gall

Foire agricoleLe Valais tire un bilan positif de sa présence à l'Olma de St-Gall

Une attraction nostalgique fait aussi son retour après plusieurs années d’absence: la maison hantée du Prater de Vienne, sans doute le plus ancien manège mobile de ce type, est à nouveau visible sur la Petersplatz. Une association à but non lucratif a permis de remettre en service cette installation entreposée depuis 2019. Une nouvelle ligne de tram, la ligne 12, transporte désormais les visiteurs depuis la gare CFF vers les différents sites de la foire.

Jusqu’au 9 novembre

La foire en plein air se déroule comme à l’accoutumée sur deux semaines. Les sites de la Messeplatz, de la Münsterplatz, de la Barfüsserplatz, du parc Rosental et du terrain de la caserne resteront animés jusqu’au 9 novembre.

Avec un stand BlueNews. La Foire du Valais revient «en légende» pour sa 65e édition

Avec un stand BlueNewsLa Foire du Valais revient «en légende» pour sa 65e édition

Traditionnellement, la foire sur la Petersplatz, avec son «Hääfelimäärt» (marché de la poterie), se poursuivra deux jours supplémentaires. La foire en halles, en revanche, fermera dès le 2 novembre pour laisser place au salon professionnel Igeho. Le canton s’attend à accueillir environ un million de visiteurs venus de toute la Suisse et des régions frontalières.

