  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Culture La 6e édition de Lausanne Méditerranées est consacrée à la Dalmatie

ATS

27.9.2025 - 10:30

La 6e édition de Lausanne Méditerranées met à l'honneur la Dalmatie, région littorale des Balkans. Jusqu'au 11 octobre, quelque 30 propositions attendent le public durant deux semaines, soit des spectacles, des concerts, des contes pour enfants, des projections de films, des conférences, des ateliers, des repas, un marché artisanal, une exposition et des soirées festives.

Lausanne Méditerranées 2025 met à l'honneur la région de la Dalmatie, ici Split en Croatie (archives).
Lausanne Méditerranées 2025 met à l'honneur la région de la Dalmatie, ici Split en Croatie (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.09.2025, 10:30

Après le Maghreb, la Grèce, l'Albanie, le Liban et la Sicile l'an dernier, Lausanne Méditerranées 2025 s'intéresse à la Dalmatie dans toute sa diversité culturelle et son appartenance au monde méditerranéen, indique la Ville dans un communiqué. Cette région traverse principalement la Croatie ainsi qu'une partie de la Bosnie-Herzégovine et du Monténégro.

Parmi les nouveautés de cette édition, le Bureau lausannois pour les immigrés avec le Musée Olympique mettra en évidence les parcours de vie de figures sportives locales originaires de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'un programme de quatre courts-métrages, en partenariat avec l'association Base-Court, pour prolonger l'exploration de l'Adriatique orientale.

La manifestation comprend aussi une exposition collective portée par des personnes originaires ou proches de la Dalmatie. Elle invitera à découvrir un imaginaire commun de cette région. Enfin, un grand repas dalmate sera organisé à Pôle Sud.

Initiée par la Ville de Lausanne en collaboration avec de nombreuses institutions culturelles, associations ainsi que la Fondation pour l'animation socioculturelle lausannoise et les centres socioculturels, Lausanne Méditerranées explore les richesses de l'espace méditerranéen et les liens multiples qui nous y rattachent, rappellent les autorités lausannoises dans leur communiqué.

Les plus lus

A Bombay, le plus grand bidonville d'Asie est à vendre
Autriche: elle se fait passer pour une victime et récolte 37’000 euros sur «GoFundMe»
Intrusion de drones au-dessus de la plus grande base militaire danoise
Aux USA, le boycott médiatique envers Jimmy Kimmel s'effondre
Trump ordonne la déclassification de tous les documents sur l’aviatrice Amelia Earhart
La vengeance de Trump ne fait que commencer