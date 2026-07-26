L'attaque à la voiture survenue en marge de la gay pride samedi à Berlin fait réagir les organisateurs du Pride Festival de Berne. «Nos pensées vont à toutes les personnes touchées, à leurs proches ainsi qu'à toutes celles et ceux témoins du drame, ont-ils déclaré.

Près de 10'000 personnes sont descendues dans les rues de Berne samedi pour défendre les droits et les revendications des personnes queer. (archives)

Dans un message publié dimanche matin sur Instagram, les organisateurs de la manifestation arc-en-ciel bernoise ont souligné: «C'est précisément dans des moments comme celui-ci que l'on mesure ce que signifie la communauté: nous nous soutenons mutuellement, nous sommes solidaires les uns des autres et nous ne laissons personne seul.»

Le message s'adressait également directement à la communauté berlinoise et aux organisateurs de la Christopher Street Day: «Nous sommes à vos côtés. Par la pensée, par notre solidarité et par notre unité au-delà des frontières.»

Une femme tuée et 16 blessés

La Christopher Street Day de Berlin a dû être interrompue samedi soir, peu avant 22 heures, après qu'une voiture a foncé dans une foule en marge de la manifestation. Au moins une femme a été tuée et 16 autres personnes ont été blessées, dont plusieurs grièvement.

Samedi, des milliers de personnes ont également défilé à Berne pour défendre les droits et les revendications des personnes LGBTQIA+. Selon les organisateurs, environ 10'000 personnes ont participé à la manifestation. En plus du cortège dans les rues de la ville, des concerts, des discours et des spectacles de drag queens se sont tenus sur la Place fédérale.