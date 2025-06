Prix Nobel de la paix 1991, Aung San Suu Kyi purge une peine de 27 ans de prison, pour des accusations montées de toutes pièces par l'armée, selon les groupes de défense des droits humains (archives). ATS

Captive de la junte depuis le coup d'Etat de 2021, l'icône déchue de la démocratie birmane, Aung San Suu Kyi, fête ses 80 ans jeudi dans un pays en guerre. L'opposition n'a prévu aucune célébration publique pour marquer cet événement.

La prix Nobel de la paix 1991 purge une peine de 27 ans de prison, pour des accusations «montées de toutes pièces» par l'armée, selon les groupes de défense des droits humains. En Birmanie, les activistes, ciblés par une répression féroce, ont pris le maquis pour combattre les généraux par les armes, à rebours du discours de non-violence prôné par la «Dame de Rangoun».

«Ca sera difficile de célébrer sur le coup», a déclaré à l'AFP Kim Aris, 47 ans, l'un des deux fils d'Aung San Suu Kyi, qui réside au Royaume-Uni. «Nous avons appris à endurer ce qui se passe depuis si longtemps», a-t-il poursuivi.

«Cette grande personne»

Kim Aris terminait jeudi, dans un parc de Londres, une opération qui l'a vu courir 80 kilomètres en huit jours pour récolter 80'000 messages vidéo de soutien – que sa mère, détenue dans la capitale birmane Naypyidaw, ne verra probablement jamais.

Un groupe de partisans a organisé le même jour une manifestation spontanée à l'approche de son anniversaire dans la ville de Mandalay, sous contrôle militaire, selon les médias locaux, mais aucune célébration officielle n'étaitprévues dans les régions contrôlées par la junte.

Quelques manifestants masqués ont inondé une rue de tracts portant les messages «liberté de vivre sans peur» et «joyeux anniversaire», tandis qu'un membre brandissait un portrait d'Aung San Suu Kyi, selon des images partagées sur les réseaux sociaux. «Vous souvenez-vous encore de cette grande personne?» a demandé un manifestant dans la vidéo, que l'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante.

Informations au compte-goutte

Depuis le putsch, Kim Aris n'a reçu qu'une seule lettre de sa mère, il y a deux ans. «Nous n'avons aucune idée de l'état dans lequel elle se trouve», a-t-il concédé. La junte livre au compte-goutte les informations sur sa santé.

«Elle est en bonne santé», a assuré le porte-parole Zaw Min Tun en mars. Il a assuré qu'elle bénéficiait d'examens médicaux réguliers. Selon Kim Aris, sa mère souffre de problèmes cardiaques, aux os et aux dents, qui ne sont pas traités.

Résidence surveillée

Fille du héros de l'indépendance Aung San, assassiné en 1947 alors qu'elle n'avait que deux ans, Aung San Suu Kyi avait surpris tout le monde en 1988 en décidant de s'impliquer dans le destin de son pays, alors en révolte contre la junte du général Ne Win.

Autorisée à former la Ligue nationale pour la démocratie (LND), elle est rapidement placée en résidence surveillée. Elle est libérée en 2010 et entre au Parlement deux ans plus tard, après l'autodissolution de la junte un an plus tôt, qui a ouvert une décennie d'expérimentation démocratique inédite.

En 2015, la LND (dissoute en 2023) avait triomphé aux élections, mais les règles établies par les militaires l'ont empêchée d'occuper formellement le siège de présidente.

Le drame des Rohingyas

Cependant, l'image de l'icône a commencé à se fendiller à l'international, après le drame des musulmans rohingyas, qualifié de «génocide» par les Etats-Unis. Des centaines de milliers de membres de cette minorité ont fui la Birmanie depuis l'été 2017 face aux exactions de l'armée birmane et de milices bouddhistes.

La passivité et le manque de compassion d'Aung San Suu Kyi sont alors pointés du doigt et l'ancienne dissidente est largement désavouée par la communauté internationale.

Aung San Suu Kyi est allée jusqu'à se défendre des accusations de génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) en 2019, chose rare pour une dirigeante. Elle y avait fustigé des allégations «trompeuses et incomplètes».

L'armée l'a délogée du pouvoir le 1er février 2021, en prétextant des fraudes électorales massives, sans preuves, lors des législatives de novembre 2020 largement remportées par la LND. Les militaires ont assuré qu'ils voulaient un nouveau scrutin, mais plus de quatre ans plus tard, leur promesse tarde à se concrétiser.