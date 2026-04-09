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Exposition La BNS et le Musée d'histoire de Berne inaugurent le «Moneyverse»

ATS

9.4.2026 - 10:48

La Banque nationale suisse et le Musée d'histoire de Berne inaugurent vendredi le «Moneyverse». Situé dans le Kaiserhaus rénové à Berne, ce centre d'accueil a pour but de renforcer les connaissances économiques de base du public.

Après six ans de travaux, le «Moneyverse» ouvrira ses portes vendredi dans le Kaiserhaus rénové, juste à côté de la Banque nationale (archives).
Après six ans de travaux, le «Moneyverse» ouvrira ses portes vendredi dans le Kaiserhaus rénové, juste à côté de la Banque nationale (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.04.2026, 10:48

09.04.2026, 11:51

«Nous percevons au sein de la population un besoin important pour une telle offre», a déclaré jeudi devant les médias Martin Schlegel, président de la Banque nationale suisse (BNS). Il a présenté «Moneyverse» en compagnie de Thomas Pauli-Gabi, directeur du Musée historique de Berne.

Dans cette exposition permanente, le thème de la monnaie est abordé sous quatre angles: historique, économique, social et personnel. Les visiteurs peuvent y examiner des objets qui servaient autrefois de monnaies ou discuter de questions financières avec des spécialistes.

La BNS finance le projet, tandis que le Musée d'histoire apporte un soutien pour la médiation et la conservation. Le Kaiserhaus, bâtiment classé situé dans le centre-ville de Berne, rouvrira vendredi après six ans de travaux de rénovation.

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