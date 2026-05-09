En vingt-cinq ans depuis la mise en place de la première «boîte à bébé» de Suisse à Einsiedeln, 31 nouveau-nés ont été déposés anonymement dans des installations de ce type, sur huit sites différents. Autant de vies sauvées, pour un bilan positif.

La boîte à bébés de l'Hôpital de Sion en 2016. ATS

Keystone-SDA ATS

La mise en place des «boîtes à bébé» en Suisse avait été une réaction à la découverte de deux nourrissons abandonnés et décédés en 1999, près d'Einsiedeln et à Bâle, a rappelé l'Aide suisse pour la mère et l'enfant (ASME), à l'occasion du 25e anniversaire de cette fondation particulière.

La première «boîte à bébé» de Suisse, inaugurée le 9 mai 2001 à Einsiedeln dans le canton de Schwytz, faisait partie des dix premières au monde.

Ces boîtes ont pour but d’offrir aux femmes en situation d’extrême détresse la possibilité de confier leur enfant de manière anonyme à des professionnels de santé. La mère dépose le nouveau-né dans un lit chauffé, accessible par un volet situé sur la paroi extérieure d’un hôpital. Une alarme silencieuse avertit le personnel hospitalier au bout de trois minutes.

Une sage-femme prend l’enfant en charge. Le bébé est soigné et confié à des parents d’accueil après quelques jours. Une adoption n’est possible qu’au plus tôt un an après le placement. Les parents biologiques ont le droit de réclamer leur enfant jusqu’à la finalisation de l’adoption.

Selon l'ASME, les statistiques confirment ce bilan positif: au cours des cinq années précédant l'ouverture de la première «fenêtre à bébé», de 1997 à 2001, 13 nouveau-nés abandonnés ou tués ont été enregistrés en Suisse. Mais au cours des cinq dernières années, de 2021 à 2026, il n'y a plus eu un seul cas de ce type.

La moitié des mères qui ont déposé leur enfant dans une «boîte à bébé» se sont manifestées spontanément par la suite, précise le communiqué. Elles ont soit réclamé la restitution de leur enfant, soit laissé des informations sur ses origines.

Il existe actuellement huit installations de ce type en Suisse, à Bâle, Bellinzone (TI), Berne, Davos (GR), Olten (SO), Sion, Zollikerberg (ZH) et Schwyz. La boîte de Schwyz a remplacé celle d’Einsiedeln en 2025.