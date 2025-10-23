  1. Clients Privés
Etats-Unis La Californie déploie l'armée pour distribuer l'aide alimentaire

ATS

23.10.2025 - 04:59

Gavin Newsom a mobilisé la Garde nationale pour distribuer l'aide alimentaire en Californie.
ATS

Le gouverneur de Californie a annoncé mercredi le déploiement de la Garde nationale pour distribuer l'aide alimentaire, de plus en plus sollicitée ces derniers jours en raison d'une paralysie budgétaire prolongée aux Etats-Unis.

Keystone-SDA

23.10.2025, 04:59

La situation affecte particulièrement les foyers les plus pauvres. Des centaines de milliers d'agents de l'Etat fédéral à travers tout le pays ne sont pas payés en raison du «shutdown», conséquence du désaccord entre la majorité républicaine du président Donald Trump et les opposants démocrates, qui campent respectivement sur leurs positions au Congrès autour du vote du budget.

«L'échec de Trump n'est pas abstrait, il enlève littéralement le pain de la bouche des gens», a dénoncé le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom, en annonçant le déploiement de la Garde nationale dans ce riche Etat de l'Ouest américain.

«Des millions d'Américains dépendent des aides alimentaires pour nourrir leur famille», a insisté celui qui reste l'un des candidats démocrates potentiels les plus en vue pour la présidentielle de 2028.

Les aides versées à certaines des personnes les plus pauvres des Etats-Unis, notamment dans le cadre d'un programme de coupons alimentaires (Snap), devraient prendre fin dans les prochains jours si aucun accord n'est trouvé entre républicains et démocrates.

Entré dans sa quatrième semaine, ce «shutdown» est devenu mercredi le deuxième plus long de l'histoire des Etats-Unis. Au coeur du débat, un désaccord entre républicains, souhaitant prolonger le budget actuel, et démocrates, qui réclament une prolongation de subventions pour des programmes d'assurance santé à destination de foyers à bas revenus.

La Garde nationale est une force militaire de réservistes basée dans chaque Etat et généralement mobilisée pour faire face à des situations d'urgence comme les catastrophes naturelles.

Ces derniers mois, Donald Trump a suscité la colère de ses opposants en envoyant la Garde nationale dans les villes démocrates, contre l'avis des autorités locales, comme Los Angeles et la capitale Washington.

L'été dernier, Gavin Newsom s'était particulièrement illustré contre Donald Trump lorsque celui-ci avait ordonné le déploiement de la Garde nationale en Californie lors de manifestations à Los Angeles contre la politique antimigrants du gouvernement.

