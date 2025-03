Les listes pour le deuxième tour des élections municipales genevoises doivent être déposées mardi, à midi, dernier délai. En Ville de Genève, la gauche semble bien partie pour conserver quatre des cinq sièges de l'exécutif, d'autant plus que la droite se lance divisée dans la bataille du deuxième tour.

KEYPIX - La candidate au Conseil administratif de la ville de Genève Natacha Buffet-Desfayes (PLR) arrive à Uni Mail, lieu de dépouillement centralisé des bulletins de vote pour les élections des executifs et legislatifs des communes genevoises, le dimanche 23 mars 2025 a Genève. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Réuni en assemblée générale lundi soir, le PLR de la Ville de Genève a décidé «d'envisager le second tour des élections municipales sans alliance formelle». En d'autres mots, la candidate Natacha Buffet-Desfayes partira seule à la conquête d'un siège au Conseil administratif.

Le PLR aurait voulu une alliance élargie à droite, allant du Centre à l'UDC, avec une liste de trois noms dans le but d'arracher à la gauche la majorité de l'exécutif. Dans un communiqué, Le Centre et les Vert'libéraux ont rejeté cette solution, soulignant que les valeurs défendues par les «partis populistes» n'étaient pas les leurs. Ils souhaitaient partir avec le PLR sur un ticket à deux.

«Le Centre ne sait pas prendre ses responsabilités»

Dans son communiqué, le PLR a rappelé que la gauche a perdu, dimanche, sa majorité au Conseil municipal de la Ville de Genève. Pour la formation politique, ce basculement devrait se refléter au niveau de l'exécutif aussi, avec une représentation des trois partis de droite et du centre ayant remporté le plus de voix.

Le PLR appelle néanmoins à «un large rassemblement de la droite et du centre» pour ce deuxième tour, «afin d'empêcher la gauche d'obtenir une majorité indue».

Du côté de l'UDC, c'est Vincent Schaller qui portera les couleurs du parti au second tour. Dans un communiqué, l'UDC a regretté qu'une alliance de centre-droit «n’ait pas été rendue possible par Le Centre, qui ne sait pas prendre ses responsabilités.»

La gauche en tête du premier tour

Dimanche, la maire socialiste de Genève Christina Kitsos est arrivée confortablement en tête du premier tour, avec 46,5% des voix. Son collègue écologiste Alfonso Gomez s'est placé deuxième avec un peu plus de 40% des suffrages. Le duo de sortants précédait la socialiste Joëlle Bertossa, qui a obtenu 38% des voix.

La Verte Marjorie de Chastonay s'est retrouvée au pied du podium de ce premier tour. Avec 34,6% des voix, l'écologiste a distancé de très peu la sortante centriste Marie Barbey-Chappuis (34,1%), qui est actuellement l'unique représentante de la droite au Conseil administratif de la Ville de Genève.

Le MCG lance un seul candidat en Ville de Genève au second tour, selon un communiqué diffusé lundi soir: il présente Amar Madani, qui a récolté 19,2% des voix au premier tour, pour le Conseil administratif.

La gauche radicale, elle, pourrait maintenir dans la course Tobia Schnebli. Le parti LJS (Liberté et Justice sociale) doit décider, lui, s'il maintient dans la course Simon Brandt, qui pèse 19,8% des voix au 1er tour.