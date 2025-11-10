  1. Clients Privés
Lausanne La cathédrale va changer d'éclairage dès le 29 novembre

ATS

10.11.2025 - 12:00

La cathédrale Notre-Dame de Lausanne sera plongée dans l'obscurité de ce lundi au 28 novembre. Son nouvel éclairage extérieur sera dévoilé le 29 novembre dans le cadre des 750 ans de l'édifice et de Bô Noël.

La cathédrale de Lausanne sera privée d'illumination nocturne pendant un peu moins de trois semaines. Son nouvel éclairage sera inauguré le 29 novembre (archives).
La cathédrale de Lausanne sera privée d'illumination nocturne pendant un peu moins de trois semaines. Son nouvel éclairage sera inauguré le 29 novembre (archives).
ATS

Keystone-SDA

10.11.2025, 12:00

Cette démarche vise à renouveler entièrement une installation datant des années 1960, ont indiqué lundi les Services industriels de Lausanne (SiL) et la Direction générale des immeubles et du patrimoine du Canton de Vaud (DGIP), qui pilotent de concert l'opération.

Le nouvel éclairage a été conçu par le bureau français L'Acte Lumière. Il s'inscrit dans une volonté de mettre en valeur le patrimoine tout en intégrant les enjeux environnementaux actuels.

Le dispositif proposera des ambiances évolutives au fil de la soirée et des saisons: une nuance «ambrée et chaleureuse» en début de soirée, puis un «blanc chaud plus intense diminuant avant l'extinction au cœur de la nuit», expliquent les autorités.

«Lieu de vie». Lausanne fête les 750 ans de sa cathédrale

«Lieu de vie»Lausanne fête les 750 ans de sa cathédrale

Grâce aux dernières avancées en efficacité énergétique, le nouveau procédé permettra de réduire la consommation électrique de plus de 60% et de limiter la pollution lumineuse, contribuant ainsi à la protection de la faune nocturne et à la diminution de la pollution lumineuse dans le ciel.

L'inauguration du nouvel éclairage aura lieu le 29 novembre à 16h30, sur l'esplanade de la cathédrale ou à l'Aula du palais de Rumine en cas de pluie. La soirée aura lieu en présence du municipal lausannois Xavier Company, directeur des Services industriels, ainsi que de la conseillère d'Etat Isabelle Moret, cheffe du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine.

