Les deux réacteurs nucléaires de Beznau, dans le canton d'Argovie, refroidis par les eaux de l'Aar, ont été mis hors service, a annoncé vendredi le groupe énergétique Axpo. Cette mesure vise à éviter un réchauffement excessif des eaux de la rivière.

Axpo a laissé entendre que si aucun refroidissement de l’Aar n’était en vue, les réacteurs seraient complètement arrêtés vendredi.

Canicule Eau de l'Aar trop chaude : la centrale de Beznau réduit sa production

La puissance des deux réacteurs avait déjà été réduite mardi, pour atteindre finalement 50%. Selon Axpo, l’Aar a atteint pour la première fois 25 degrés mercredi, après un brassage complet de l’eau de refroidissement.

Axpo a laissé entendre que si aucun refroidissement de l’Aar n’était en vue, les réacteurs seraient complètement arrêtés vendredi.

En juillet 2025 déjà, les deux réacteurs situés sur l’île de l’Aar à Döttingen avaient temporairement cessé leur production d’électricité.