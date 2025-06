La Compagnie générale de navigation sur le Lac Léman (CGN) a besoin de 500 à 600 millions de francs pour rénover sa flotte et étoffer son offre. Un plan de sauvetage doit être présenté aux actionnaires d'ici la fin de l'année, a révélé la RTS.

Six des huit bateaux Belle-Epoque de la CGN ne sont plus en mesure de naviguer actuellement. ATS

Keystone-SDA ATS

«Nous avons besoin de 150 millions de francs pour le chantier naval, de 150 millions pour les bâtiments (bateaux) Belle-Epoque et de 200 à 300 millions de francs pour développer l'offre de transports publics», a déclaré le directeur général de la compagnie Vincent Pellissier dimanche au 19h30 de la RTS.

Six des huit bateaux à vapeur de la CGN ne sont actuellement plus en état de naviguer. L'embarcation «La Suisse» par exemple est à quai depuis quelques jours, en raison d'une avarie. Cet incident a entraîné 3000 annulations et, forcément, des mécontentements. L'an dernier, l'accident survenu au «Simplon» dans le port de Cully (VD) a marqué les esprits.

Le plan de sauvetage sera présenté d'ici fin 2025 aux actionnaires, parmi lesquels les cantons de Vaud, Genève et du Valais, qui détiennent 57% des parts de la société, a précisé la RTS.