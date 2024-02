La Chaîne du Bonheur a récolté plus de 54 millions de francs en 2023. Elle a soutenu durant l'année 344 projets d'œuvres d'entraide en versant 70 millions. C'est le soutien le plus élevé depuis le tsunami de 2005 en Asie du Sud-Est, a indiqué vendredi la fondation.

La Chaîne du Bonheur a soutenu près de 350 projets d'ONG en 2023 (archives). ATS

Après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie, la Chaîne du Bonheur a reçu plus de 32 millions de francs de dons. La population s'est en outre montrée solidaire pour les victimes des séismes au Maroc et en Afghanistan ainsi que pour les civils au Proche-Orient.

A toutes ces catastrophes se sont ajoutées la guerre en Ukraine ainsi que la semaine de solidarité de décembre pour l'éducation et la formation en Suisse et dans le monde. La majeure partie de l'aide a est allée à l'Ukraine, la Turquie et la Syrie, l'Afrique de l'Est et la Suisse.

vf, ats