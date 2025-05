La région Asie-Pacifique est le "théâtre prioritaire" des Etats-Unis, a assuré Pete Hegseth à Singapour. ATS

La Chine se prépare «clairement et de manière crédible à potentiellement utiliser la force militaire pour modifier l'équilibre des forces» en Asie-Pacifique, a averti samedi le ministre américain de la défense. Selon lui, Pékin entend «dominer et contrôler» la région.

«La menace que représente la Chine est réelle et pourrait être imminente», a déclaré Pete Hegseth au Shangri-La Dialogue de Singapour, plus grand forum sur la sécurité et la défense en Asie.

Les Etats-Unis vont «rester» dans la région Asie-Pacifique, leur «théâtre prioritaire» à l'échelle mondiale, a ajouté le ministre américain de la défense.

Les Etats-Unis sont fiers d'être de retour en Indo-Pacifique et «nous sommes ici pour y rester», a-t-il poursuivi.