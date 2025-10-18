D'après la devise «l'union fait la force», le conseiller aux Etats glaronais Benjamin Mühlemann et la conseillère nationale saint-galloise Susanne Vincenz-Stauffacher vont diriger le PLR Suisse en co-présidence. Leur tâche sera notamment de préparer le parti pour les élections fédérales de 2027.

Les deux co-présidents ont été élus samedi à Berne. sda

Keystone-SDA ATS

Lors de l'annonce de leur co-candidature en août, ils ont expliqué que deux personnes aux positions presque identiques représentaient une double puissance pour le parti. Leurs valeurs communes et leurs bonnes expériences de collaboration les ont incités à s'associer.

Susanne Vincenz-Stauffacher loue l'attitude positive du Glaronais et son envie d'agir: «Je me sens très à l'aise pour travailler avec lui», a déclaré la conseillère nationale. Benjamin Mühlemann, quant à lui, n'a pas tari d'éloges sur la capacité de sa camarade à s'imposer.

M. Mühlemann, 46 ans, conseiller aux Etats et ancien landammann (président du gouvernement cantonal) glaronais, siège depuis un an et demi au Conseil des Etats. Il s'est fait un nom dans la Chambre des cantons. Auparavant, il a été pendant dix ans conseiller d'Etat du canton de Glaris, en dernier lieu en tant que landammann. Ce communicateur diplômé indique comme profession celle de conseiller.

Spécialisé dans la finance

En tant que politicien financier, M. Mühlemann veut mettre l'accent sur la politique économique. Au Conseil des Etats, il siège à la commission des finances – dont il est vice-président – et il est également membre de la commission de l'économie, de la formation et de la culture, pour ne citer que quelques-uns de ses mandats parlementaires actuels.

Les thèmes de la finance, des entreprises, de la garantie de la prospérité et de la promotion de la recherche lui tiennent à cœur, selon ses dernières interventions.

Une culture du débat

M. Mühlemann entend cultiver le débat. Comme modèle, il cite le canton de Glaris et sa Landsgemeinde, où on s'écoute mutuellement sur la place publique. Il est très important pour lui d'apporter une bonne culture de la discussion au sein du parti.

Fortement enraciné dans le pays de Glaris et ses montagnes, M. Mühlemann écrit sur son site internet: «La ligne directrice de mon engagement politique est 'avec les gens, pour les gens, chez les gens'». Parmi ses loisirs figurent le ski, le VTT et la musique au sein de la société de musique de Mollis (GL), où il habite avec son épouse et ses deux enfants.

Ancienne présidente des Femmes PLR

La juriste Susanne Vincenz-Stauffacher est conseillère nationale saint-galloise depuis 2019. Ses mandats parlementaires à la Chambre du peuple comprennent la commission judiciaire, la suppléance de la commission de l'immunité ainsi que celle de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie.

Ses dernières interventions ont notamment porté sur l'introduction d'une obligation de déclaration pour les produits chimiques éternels (PFAS) et la lutte contre les abus sexuels. Mme Vincenz-Stauffacher a également été présidente des Femmes PLR.

Sur le site internet de cette avocate de 58 ans, on lit que le canton de Saint-Gall est sa patrie: «C'est ici que je suis née et que j'ai grandi, c'est ici que j'ai fait mes études, c'est ici que je vis avec ma famille et c'est ici que je travaille en tant qu'avocate indépendante et médiatrice vieillesse et handicap SG-AR-AI».

Focus sur la sécurité

Parmi ses hobbies, cette femme mariée et mère de deux filles cite la lecture, surtout des romans historiques et policiers, le ski de fond et le VTT dans le Toggenburg ainsi que le «jass» en famille et entre amis.

Mme Vincenz-Stauffacher veut insister sur les questions de sécurité, notamment intérieure, la sécurité de la défense, la sécurité énergétique et aussi la sécurité des personnes âgées. Pour elle, il est essentiel d'assumer la responsabilité des «plus faibles».

L'actuel président du PLR Thierry Burkart et conseiller aux Etats argovien quitte la présidence deux ans avant les prochaines élections nationales. Le PLR devra regagner du terrain dans plusieurs cantons alémaniques. Une co-présidence parlant le suisse-allemand est donc un avantage, disait-on en août.