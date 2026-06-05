G8 à Evian en 2003, G7 en 2026: en 23 ans, ce sommet suscite toujours autant d'indignation. Mais la colère des altermondialistes de 2003 se décline désormais en d'autres formes et se focalise sur d'autres thématiques, souvent plus individuelles.

Olivier de Marcellus, ici en 2003, était une figure de proue de la mobilisation anti-G8 lors du précédent sommet à Evian (archives). ATS

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A 83 ans, Olivier de Marcellus, altermondialiste et cofondateur du collectif Breakfree, est un adepte de la désobéissance civile non violente. En 2003, il était en première ligne des manifestations contre le G8. La contestation était alors principalement structurée autour de l'opposition au libre-échange.

De grande ampleur, les rassemblements à travers le monde s'en prenaient à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux institutions financières, comme le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale. «On était alors au sommet du cycle altermondialiste», se souvient le militant.

La préparation de la manifestation à Genève contre le G8 en 2003 rassemblait des centaines de personnes «dans des salles bondées», se souvient M. de Marcellus. «Les militants étaient non-violents mais très déterminés», rappelle celui qui dénonce inlassablement «les investissements climaticides». Quelques années plus tard, l'altermondialisme est tombé en désuétude.

Marqueurs générationnels

Ce mouvement social qui était très fort au niveau international a laissé place à d'autres luttes, souligne Teo Frei, jeune militant de 28 ans, membre de SolidaritéS et de la coalition NoG7. Cette réactualisation du mouvement social a permis d'amener de nouvelles personnes dans la contestation, selon lui.

Dans les années 2010, le mouvement climat et le mouvement féministe dans la foulée de #MeToo étaient au coeur des conversations, souligne Teo Frei, qui s'est politisé à ce moment. Il considère ces deux thématiques comme «des marqueurs pour sa génération».

«L'actualité internationale n'était alors pas au premier plan de nos préoccupations», ajoute-t-il. En 2018, galvanisé par la grève pour le climat de Greta Thunberg, «on avait vraiment l'impression que le mouvement climat pouvait changer le système de manière radicale».

Mais la pandémie a mis un coup de frein à cet élan. Et c'est finalement le contexte international avec la guerre d'Israël contre Gaza qui a relancé le mouvement contestataire chez les jeunes. «Le génocide à Gaza» a été un déclencheur pour une vaste mobilisation d'abord estudiantine et ensuite beaucoup plus large dans la société, selon Teo Frei.

Choix personnels

Marco Giugni, professeur au Département de science politique et relations internationales de l'Université de Genève (UNIGE) constate aussi que l'altermondialisme, axé sur la justice globale, a perdu en intensité. Les questions qui touchent au quotidien des gens ont pris le dessus, relève-t-il en ajoutant qu'"on reste dans une phase potentiellement de forte mobilisation».

Ce spécialiste des mouvements sociaux, qui faisait partie de la commission d'enquête extraparlementaire appelée à faire la lumière sur les dérives de la manifestation de 2003, insiste sur la transformation des modalités de participation. La contestation passe davantage par des choix personnels pour essayer de résoudre une situation.

Cette tendance est importante, selon M. Giugni. Mais est-ce que cela va enlever des forces aux mobilisations dans la rue? C'est une hypothèse, analyse-t-il, mais il se peut aussi que les formes d'opposition soient complémentaires.