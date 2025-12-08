  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Recours en préparation» La commune de Loèche valide le projet d'antennes de SpaceX

ATS

8.12.2025 - 16:12

La commune de Loèche (VS) a débouté les opposants au projet d'implantation de 40 antennes de la société SpaceX d'Elon Musk. Le comité de citoyens débouté annonce vouloir faire recours auprès du Conseil d'Etat, selon la RTS.

La commune de Loèche a donné son feu vert au développement du projet de la société SpaceX (photo d'illustration).
La commune de Loèche a donné son feu vert au développement du projet de la société SpaceX (photo d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

08.12.2025, 16:12

08.12.2025, 16:16

«Notre association et 25 autres personnes concernées, avons reçu le 28 novembre, un courrier du conseil communal précisant le rejet des oppositions», expliquent les coprésidents Hanna Schnyder-Etienne et Roman Kuonen dans un communiqué diffusé lundi.

Le permis de construire désormais en force, le collectif de citoyens, qui voit d'un mauvais oeil la matérialisation de ce projet, annonce déjà faire recours auprès du Conseil d'Etat. «Le recours est en préparation», précise-t-il.

Raisons diverses évoquées

Les opposants soulèvent notamment des préoccupations écologiques (consommation électrique, pollution lumineuse), sanitaires (rayonnements électromagnétiques) ou encore de souveraineté des données (contrôle par une entreprise privée).

Mis en route il y a déjà plusieurs années, Starlink est un réseau de satellites en orbite basse qui propose une connexion à Internet dans des endroits éloignés ou bien dépourvus d'infrastructures de communication. SpaceX dit disposer aujourd'hui de plus de 6750 satellites en orbite et revendique plus de 5 millions d'abonnés. La société veut désormais s'implanter en Valais, plus précisément à Loèche.

Ces 40 antennes à dôme de type LEO (Low Earth Orbit, orbite terrestre basse), hautes d’environ 2,50 mètres, doivent former les éléments d’une future station terrestre du réseau satellitaire Starlink, développé par SpaceX. Il s'agirait de l'une des plus grandes enceintes du genre en Europe.

Concession provisoire octroyée

L'entreprise d'Elon Musk a déposé au début de l'été une demande de licence de radiocommunication auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM).

«Le 9 octobre dernier, l'OFCOM a octroyé à Starlink une concession d'essai de radiocommunication qui l'autorise à utiliser le spectre des fréquences à des fins de test et de développement», précise l'office, répondant à une sollicitation de Keystone-ATS. «Cette concession sert à tester dans des conditions réelles de nouvelles installations, technologies ou systèmes de radiocommunication pour lesquels les travaux de normalisation internationale ne sont pas encore terminés.»

«Une concession régulière ne pourra être octroyée que lorsque les bases légales en matière de fréquences pour les connexions passerelles vers des constellations de satellites auront été définies en Suisse et en Europe. Ce n'est pas encore le cas pour l'installation de Loèche», conclut l'OFCOM.

Les plus lus

Parti républicain: «ils ont tous commencé à cirer les bottes de Trump»
Un fort séisme entraîne une alerte au tsunami
L'histoire mouvementée et émouvante de Peter Sauber prend fin
Un échafaudage de 80 mètres menace de s'effondrer à Zurich-Oerlikon
Bruxelles dénonce les «déclarations complètement folles» d’Elon Musk