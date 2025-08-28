Affaire Tariq Ramadan : le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour viol

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Justice Affaire Tariq Ramadan : le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour viol

ATS

28.8.2025 - 08:54

La condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle est définitive. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'islamologue contre le jugement prononcé par la Cour de justice de Genève.

Affaire Tariq Ramadan : le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour viol

Affaire Tariq Ramadan : le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour viol

La condamnation de Tariq Ramadan pour viol et contrainte sexuelle est définitive. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'islamologue contre le jugement prononcé par la Cour de justice de Genève.

28.08.2025

Keystone-SDA

28.08.2025, 08:54

28.08.2025, 11:50

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral rejette le reproche d'appréciation arbitraire des preuves soulevé par le recourant. Il écarte aussi les moyens procéduraux invoqués par Tariq Ramadan, âgé aujourd'hui de 63 ans.

Tribunal fédéral. Tariq Ramadan n'obtient pas l'effet suspensif

Tribunal fédéralTariq Ramadan n'obtient pas l'effet suspensif

«Les griefs formulés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer que l'arrêt genevois reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou sur un état de fait insoutenable», indique jeudi la 1ère Cour de droit pénal. Aucun élément ne met en évidence une violation de la présomption d'innocence.

Fin d'une longue épreuve

«C’est un immense soulagement et la fin d’une longue épreuve et d’un long combat pour notre cliente comme pour ses avocats. Elle l’a mené dans la discrétion et sans haine, avec un courage et une dignité exceptionnels», ont indiqué jeudi ses avocats Robert Assaël, François Zimeray et Véronique Fontana à Keystone-ATS.

Harcèlement sexuel. Tariq Ramadan ne pourra pas imposer le silence à la plaignante genevoise

Harcèlement sexuelTariq Ramadan ne pourra pas imposer le silence à la plaignante genevoise

«Ordinairement, le Tribunal fédéral siège à trois juges, sauf exceptions. Ici, au regard de l’importance de l’affaire et des enjeux, ce sont cinq juges chevronnés qui ont écarté le recours de près de 150 pages du condamné par un arrêt de 33 pages, remarquablement bien motivé», ont-ils souligné.

La défense conteste

«La défense prend acte de la décision du Tribunal fédéral et la conteste. Cette appréciation contredit celle ressortant du jugement rendu le 24 mai 2023 par le Tribunal correctionnel du canton de Genève qui acquittait M. Ramadan de toutes les charges qui pesaient contre lui. Le dernier mot appartiendra désormais à la Cour européenne des droits de l'homme», ont fait savoir dans un communiqué les avocats de l'islamologue, Yaël Hayat, Guerric Canonica, Loïc Parein et Théo Badan.

Les avocats de «Brigitte» sans concession. «Nous sommes ici face à un violeur manipulateur»

Les avocats de «Brigitte» sans concession«Nous sommes ici face à un violeur manipulateur»

En mai 2024, la justice genevoise a condamné Tariq Ramadan à une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme. Elle a conclu que l'islamologue s'était rendu coupable de viol et contrainte sexuelle sur une femme rencontrée dans un hôtel de la Cité de Calvin en octobre 2008. La victime avait décrit une nuit «de baston» durant laquelle elle témoignait avoir été frappée, insultée et abusée sexuellement pendant plusieurs heures.

Un an auparavant en première instance, Tariq Ramadan avait été acquitté au terme d'un procès médiatisé et tendu. Les juges du Tribunal correctionnel n'étaient pas parvenus à se déterminer sur la culpabilité du prévenu «au-delà de tout doute raisonnable». Selon eux, des preuves matérielles suffisantes faisaient défaut dans ce dossier.

Procédures en France

En France, quatre femmes accusent également Tariq Ramadan de viol entre 2009 et 2016. Son procès devrait avoir lieu en mars 2026 à Paris.

Tariq Ramadan est le petit-fils du fondateur égyptien des Frères musulmans, Hassan el-Banna. Son père Saïd s'était réfugié en Suisse en 1954. Avant de devenir une figure médiatique, et de capter l'intérêt d'une partie de la jeunesse musulmane avec ses discours et son talent oratoire, Tariq Ramadan a enseigné quelques années à Genève. (arrêt 6B_816/2024 du 22 juillet 2025)

Les plus lus

Genève : 236 amendes et contraventions infligées devant les écoles en deux semaines
«C'est très amer» - L'heure des regrets pour le FC Bâle
Au cœur du combat : comment la brigade Azov a écrasé une incursion russe
Trump veut limiter la durée des visas des étudiants et des journalistes étrangers
Affaire Tariq Ramadan : le Tribunal fédéral confirme la condamnation pour viol
Intercepté à la frontière avec 213 montres volées cachées sur sa trottinette