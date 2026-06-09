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25'000 signatures La Confédération doit agir contre les violences sur internet

ATS

9.6.2026 - 13:38

Le Conseil fédéral et le Parlement doivent lutter résolument contre les «deepfakes» et les violences sexualisées sur internet. Des représentants de l’ensemble des partis politiques ont remis 25'000 signatures au Département fédéral de justice et police (DFJP).

Des mesures sont notamment nécessaires en matière de droit pénal et de régulation des plateformes (image d'illustration).
Des mesures sont notamment nécessaires en matière de droit pénal et de régulation des plateformes (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.06.2026, 13:38

La collecte de signatures est portée par l'Initiative Internet transpartisane ainsi que par les Vert-e-s et la plateforme pour la démocratie WeCollect, peut-on lire dans un communiqué diffusé mardi.

«Les 'deepfakes' (contenus générés ou modifiés par l'IA pour imiter de façon réaliste une personne) et le 'revenge porn' (diffusion non consentie d’images ou de vidéos intimes d’une personne) suscitent une vive inquiétude. Les témoignages de femmes politiques, animatrices et influenceuses suisses qui en ont été victimes se multiplient», souligne Guido Fluri, initiateur de l'Initiative Internet, lancée en mars dernier.

«Cette vague de 'deepfakes' peut toucher tout le monde. Les principales victimes sont les femmes et les jeunes filles. Elles sont dénudées numériquement, sexualisées, exploitées et exposées publiquement. C’est inacceptable», renchérit la conseillère nationale verte Meret Schneider.

«Défaillance systémique»

Les 25'000 signatures ont été récoltées en un temps record. «Par cette mobilisation, nous voulons mettre en lumière la défaillance systémique de la politique et des autorités de poursuite pénale – qui peinent à suivre l'évolution du phénomène – et obtenir les changements nécessaires, affirme la conseillère nationale socialiste Min Li Marti.

Les signataires appellent ainsi le Département fédéral de justice et police (DFJP) et le Conseil fédéral à agir de manière déterminée, à tous les niveaux de l’Etat et dans l’ensemble des départements concernés. Des mesures sont notamment nécessaires en matière de droit pénal et de régulation des plateformes.

Pour la conseillère nationale UDC Nina Fehr Düsel, co-initiatrice de l’Initiative Internet, il est urgent de s’attaquer également aux applications dites de «nudification», qui permettent de générer de fausses images dénudées à partir de simples photographies. «Une fois qu’un contenu est diffusé sur internet, il est pratiquement impossible de le faire disparaître», relève-t-elle.

Lancée en mars dernier, l'Initiative Internet entend de son côté tenir les plateformes numériques responsables de la diffusion de contenus illégaux. Elle a déjà récolté plus de 30'000 signatures en trois mois.

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