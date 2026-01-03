La Confédération a ouvert samedi un livre de condoléances en ligne après l'incendie de la nuit du Nouvel An à Crans-Montana. Il est destiné aux personnes souhaitant exprimer leur tristesse et leur sympathie aux victimes, écrit le Conseil fédéral sur le réseau social X.

Des personnes rendent hommage aux victimes près du lieu du drame (archives). sda

Ce drame a provoqué un choc et une grande tristesse dans le monde entier, souligne la page d'accueil de ce livre de condoléances, en français, allemand, italien et anglais. On y trouve notamment des messages du président de la Confédération Guy Parmelin, des conseillers fédéraux Ignazio Cassis et Beat Jans, ainsi que du président du gouvernement valaisan Mathias Reynard.