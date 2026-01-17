  1. Clients Privés
«Pas d'amélioration rapide» La Confédération est pessimiste : la pénurie de logements va s’aggraver

ATS

17.1.2026 - 06:02

Le directeur de l'Office fédéral du logement (OFL), Martin Tschirren, prévoit une aggravation de la pénurie de logements cette année. «Les causes de la pénurie de logements ne peuvent être modifiées rapidement», dit-il dans une interview accordée au Blick, samedi.

Le directeur de l'Office fédéral du logement, Martin Tschirren, se veut pessimiste.
Le directeur de l'Office fédéral du logement, Martin Tschirren, se veut pessimiste.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.01.2026, 06:02

17.01.2026, 07:15

M. Tschirren cite les causes suivantes: l'augmentation du nombre de ménages, la croissance démographique, l'immigration et le développement économique.

Ce dernier point est un facteur central, a déclaré le directeur de l'OFL. Même si l'incertitude liée aux droits de douane américains a entraîné un léger ralentissement l'année dernière et les entreprises sont devenues plus prudentes. «Lorsque le développement économique reprendra un peu, la demande de main-d'œuvre et donc de logements aura tendance à augmenter à nouveau», déclare M. Tschirren. Mais il a fait remarquer que la forte demande de logements n'était pas le seul facteur en jeu. L'insuffisance de l'offre et la faible activité de construction conduisent également à une pénurie.

En Suisse. Les prix des logements ont encore pris l’ascenseur en 2025

En SuisseLes prix des logements ont encore pris l’ascenseur en 2025

Début 2024, la Confédération a élaboré un plan d'action en collaboration avec les cantons, les villes, les communes, le secteur immobilier et la société civile. Ce plan comprend plus de 30 mesures visant à augmenter l'offre de logements, et en particulier d'appartements à des prix abordables.

Toutefois, selon le directeur de l'OFL, les mesures qui y sont formulées visent des effets à moyen et long terme. «Je ne vois pas d'amélioration rapide pour le moment», a-t-il déclaré.

