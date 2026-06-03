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Droits de douane La Confédération rejette les accusations formulées par Washington

ATS

3.6.2026 - 15:42

Le Département fédéral de l'économie (DEFR) rejette mercredi les dernières accusations de travail forcé formulées par les Etats-Unis. De son côté, Economiesuisse estime que cette accusation est «totalement infondée».

Le président de la Confédération et ministre de l'économie, Guy Parmelin, a eu l'occasion mercredi de réitérer clairement aux Etats-Unis la position de la Suisse sur la question du travail forcé (archives).
Le président de la Confédération et ministre de l'économie, Guy Parmelin, a eu l'occasion mercredi de réitérer clairement aux Etats-Unis la position de la Suisse sur la question du travail forcé (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.06.2026, 15:42

03.06.2026, 16:18

Le DEFR rejette «catégoriquement» les accusations de Washington, a indiqué le département à Keystone-ATS . Au lieu d’une interdiction d’importation, la Suisse privilégie une approche globale qui combine réglementation gouvernementale, évaluations des risques obligatoires menées par le secteur privé et coopération internationale, a ajouté le département. «Ces approches diffèrent par leur méthode, mais pas par leur objectif ni leur efficacité», a-t-il précisé.

Les Etats-Unis reprochent à la Suisse et à de nombreux autres pays de ne pas prendre suffisamment de mesures contre l'importation de produits fabriqués dans des conditions de travail forcé. Washington propose d'imposer des droits de douane de 12,5% à ces pays, selon un rapport publié mardi par le représentant américain au commerce, Jamieson Greer.

La Suisse a déjà clairement communiqué son point de vue aux autorités américaines, a souligné le DEFR. En conséquence, les conclusions du rapport sont rejetées. L'industrie américaine n'est pas lésée par les pratiques suisses", a-t-il poursuivi.

Pas une surprise pour Economiesuisse

Les nouvelles menaces américaines en matière de droits de douane ne sont pas une surprise, a déclaré le chef économiste d'Economiesuisse Rudolf Minsch. La faîtière s'attendait à ce que le gouvernement du président américain Donald Trump cherche de nouveaux moyens de maintenir une partie des droits de douane.

La menace actuelle de droits de douane punitifs de 12,5% à l'encontre de la Suisse ne constitue pas un choc majeur pour les entreprises locales, a confié M. Minsch. Selon lui, en effet, la différence par rapport aux droits de douane punitifs de 10% qui menacent l'UE n'est «pas vraiment déterminante».

Droits de douane. Accusations de travail forcé «infondées», selon Economiesuisse

Droits de douaneAccusations de travail forcé «infondées», selon Economiesuisse

Les entreprises suisses pourraient d'une manière ou d'une autre économiser ces 2,5% de différence dans un délai raisonnable ou trouver des solutions alternatives. Elles pourraient également répercuter ces coûts sur leurs clients.

En marge de la conférence ministérielle de l'OCDE à Paris, le président de la Confédération et ministre de l'économie, Guy Parmelin a rencontré le ministre américain du commerce Jamieson Greer. Les deux parties continuent leur travail de recherche de solutions, a déclaré M. Parmelin sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre.

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