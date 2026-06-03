Le Département fédéral de l'économie (DEFR) rejette mercredi les dernières accusations de travail forcé formulées par les Etats-Unis. De son côté, Economiesuisse estime que cette accusation est «totalement infondée».

Le président de la Confédération et ministre de l'économie, Guy Parmelin, a eu l'occasion mercredi de réitérer clairement aux Etats-Unis la position de la Suisse sur la question du travail forcé (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le DEFR rejette «catégoriquement» les accusations de Washington, a indiqué le département à Keystone-ATS . Au lieu d’une interdiction d’importation, la Suisse privilégie une approche globale qui combine réglementation gouvernementale, évaluations des risques obligatoires menées par le secteur privé et coopération internationale, a ajouté le département. «Ces approches diffèrent par leur méthode, mais pas par leur objectif ni leur efficacité», a-t-il précisé.

Les Etats-Unis reprochent à la Suisse et à de nombreux autres pays de ne pas prendre suffisamment de mesures contre l'importation de produits fabriqués dans des conditions de travail forcé. Washington propose d'imposer des droits de douane de 12,5% à ces pays, selon un rapport publié mardi par le représentant américain au commerce, Jamieson Greer.

La Suisse a déjà clairement communiqué son point de vue aux autorités américaines, a souligné le DEFR. En conséquence, les conclusions du rapport sont rejetées. L'industrie américaine n'est pas lésée par les pratiques suisses", a-t-il poursuivi.

Pas une surprise pour Economiesuisse

Les nouvelles menaces américaines en matière de droits de douane ne sont pas une surprise, a déclaré le chef économiste d'Economiesuisse Rudolf Minsch. La faîtière s'attendait à ce que le gouvernement du président américain Donald Trump cherche de nouveaux moyens de maintenir une partie des droits de douane.

La menace actuelle de droits de douane punitifs de 12,5% à l'encontre de la Suisse ne constitue pas un choc majeur pour les entreprises locales, a confié M. Minsch. Selon lui, en effet, la différence par rapport aux droits de douane punitifs de 10% qui menacent l'UE n'est «pas vraiment déterminante».

Les entreprises suisses pourraient d'une manière ou d'une autre économiser ces 2,5% de différence dans un délai raisonnable ou trouver des solutions alternatives. Elles pourraient également répercuter ces coûts sur leurs clients.

En marge de la conférence ministérielle de l'OCDE à Paris, le président de la Confédération et ministre de l'économie, Guy Parmelin a rencontré le ministre américain du commerce Jamieson Greer. Les deux parties continuent leur travail de recherche de solutions, a déclaré M. Parmelin sur les réseaux sociaux à l'issue de la rencontre.