La Confédération veut protéger les personnes vulnérables face aux virus respiratoires, et éviter toute surcharge du système de santé. Elle a lancé mardi une stratégie à long terme, «Endémie Covid-19». Cette dernière reprend principalement les mesures déjà connues et utilisées ces deux dernières années.

La Confédération lance une stratégie à long terme sur le Covid-19. La prévention et la vaccination des personnes vulnérables sont au centre (illustration). ATS

Si la pandémie de Covid-19 est terminée, le virus continue de circuler et peut provoquer des vagues d'infections et des évolutions graves, en particulier chez les personnes âgées et celles atteintes de certaines maladies, rappelle l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué. Une situation qui pourrait mettre à mal le système de santé, surtout si de nombreux cas de grippe ou d'autres infections surviennent en même temps pendant la saison froide.

La stratégie prévue s'articule autour de trois champs d'action. Premièrement, une vaste surveillance de la circulation du virus permet d'estimer en continu la situation épidémiologique liée au SARS-CoV-2 et à d'autres virus respiratoires. Des données seront analysées à partir de plusieurs systèmes, comme le monitorage des eaux usées, Sentinella (médecins de famille) et le système de déclaration obligatoire des maladies infectieuses.

Vaccination

La Confédération mise aussi sur la prévention. La vaccination en est la principale mesure, pour l'OFSP. Il faut garantir son accès, notamment pour les personnes vulnérables. La population doit aussi être informée des mesures à prendre pour se protéger au quotidien: aérer régulièrement, se laver les mains ou porter un masque, par exemple.

Enfin, le contrôle efficace des infections vise avant tout à protéger les personnes vulnérables. Des recommandations destinées spécifiquement aux maisons de retraite et aux EMS sont en cours d'élaboration pour permettre de mieux prévenir les infections et d'endiguer les flambées.

Les mesures s'appliquent non seulement au SARS-CoV-2, mais aussi à d'autres virus respiratoires. La plupart ont déjà porté leurs fruits ces deux dernières années, note encore l'OFSP. Il faut donc les maintenir.

Escalade potentielle

La Confédération, les cantons, les cabinets médicaux, les maisons de retraite et les EMS, les hôpitaux ainsi que les autres prestataires de la santé appliquent ensemble ces mesures, en fonction de leurs compétences respectives.

Toute nouvelle connaissance scientifique ou tout changement notable de la situation épidémiologique sera systématiquement inclus dans la mise en œuvre de la stratégie. Une évaluation externe contrôlera son efficacité après trois à cinq ans.

En complément de la stratégie Endémie, l'OFSP a élaboré une procédure décrivant les étapes possibles du processus d'escalade pour réagir concrètement à l'apparition de nouveaux variants préoccupants du SARS-CoV-2. Les stratégies et les mesures de préparation à une pandémie et de gestion de crise en Suisse relèvent du Plan suisse de pandémie, qui sera lui révisé d'ici 2024 sous l'égide de l'OFSP.

nipa, ats