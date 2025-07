La Confédération baptise son appli d’identification… pour la modique somme de 62 300 francs

L'application E-ID prévue par la Confédération s'appelle "Swiyu" - une création de mot qui a coûté environ 150 propositions et plus de 60'000 francs. Les professionnels des marques doutent toutefois que ce nom s'impose.

Les utilisateurs de téléphones portables peuvent déjà télécharger une version test de l'application de portefeuille "Swiyu". L'E-ID doit y être conservé un jour. (photo d'archives) sda

Sven Ziegler / trad. Sven Ziegler

Pas le temps ? blue News résume pour toi La recherche d'un nom pour la nouvelle application E-ID a coûté 62'300 francs à la Confédération.

«Swiyu» a été développé avec l'aide de deux rédacteurs et d'une agence de branding de Cologne.

Les experts estiment que la prononciation et l'impact du nom sont problématiques. Montre plus

La question de savoir si "Swiyu" fera à l'avenir partie du quotidien numérique des Suisses sera tranchée le 28 septembre, date à laquelle la nouvelle loi sur l'identification électronique sera soumise au vote. La Confédération vient de présenter l'application correspondante, qui doit faire office de porte-monnaie numérique central. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement la fonction de l'app, mais aussi son nom - et le prix qu'il a fallu débourser pour le trouver : 62 300 francs.

Comme le montre une demande de publication des journaux de Tamedia, l'Office fédéral de la justice a examiné pendant deux ans plus de 150 propositions de noms avec une agence de Cologne spécialisée dans le branding et deux rédacteurs. Trois noms ont été présélectionnés et c'est finalement "Swiyu" qui s'est imposé.

Selon les documents, le nom doit véhiculer des valeurs telles que la confiance, l'innovation et l'identité suisse. Des associations telles que "Switzerland united", "Swiss innovation for you" ou "Your swiss digital suite" ont inspiré la création du mot.

Un expert en marques est sceptique

L'objectif : un nom qui fonctionne dans toutes les langues nationales et qui, dans le meilleur des cas, devienne une expression courante - comme "Twint".

Mais l'expert en marques Stefan Vogler de la HWZ Zurich se montre sceptique face aux journaux de Tamedia. "Swiyu" est difficilement accessible phonétiquement et visuellement - en particulier l'interaction entre le "I" et le "Y" rend la prononciation peu claire. Le lien avec la Suisse n'est pas non plus évident.

Vogler ne partage pas l'espoir que "Swiyu" s'intègre dans l'usage linguistique comme "Twint". Toutefois, il ajoute que si l'application fonctionne, même le nom peu clair ne sera pas un problème.

