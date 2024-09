Vladimir Poutine a encore affirmé être disposé à des pourparlers avec Kiev sur la base de ceux du printemps 2022. ATS

La conquête du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, est «la priorité numéro un» pour la Russie, a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine. Il a assuré en outre que son armée repoussait les forces ukrainiennes dans la région de Koursk.

«L'objectif de l'ennemi (en attaquant la région russe de Koursk) était de nous rendre nerveux et agités pour redéployer nos troupes d'une zone à l'autre et stopper notre offensive dans des zones clés, en particulier dans le Donbass, dont la libération est notre priorité numéro un», a dit le chef d'Etat lors d'un forum économique dans l'Extrême-Orient russe. Dans la région de Koursk, «nos forces armées ont stabilisé la situation et ont commencé à expulser progressivement» l'armée ukrainienne, a-t-il ajouté.

Vladimir Poutine a encore affirmé être disposé à des pourparlers avec Kiev sur la base de ceux du printemps 2022, si l'Ukraine le demande, alors que Moscou excluait toute discussion du fait de l'offensive ukrainienne d'août contre la région de Koursk.

