Les pays africains se sont mis d'accord sur le choix de l'Ethiopie pour accueillir la COP32 en 2027. Ils ont pris cette décision mardi au Brésil (archives). ATS

La 32e conférence de l'ONU sur le changement climatique (COP32), qui change de région chaque année, devrait être accueillie par l'Ethiopie en 2027. Les pays africains ont approuvé ce choix durant la COP actuelle au Brésil.

Le groupe des pays africains «a choisi l'Ethiopie», a confirmé mardi à l'AFP Richard Muyungi, président du groupe des négociateurs africains, à Belem. La présidence brésilienne de la COP30 a confirmé à l'AFP le choix des pays africains.