Une «grande fatigue» La coprésidente du PS Mattea Meyer annonce une pause dans sa carrière

ATS

30.11.2025 - 21:56

La coprésidente du PS Mattea Meyer fait une pause dans sa carrière politique et ne participera pas à la session d'hiver. Sur Instagram, la Zurichoise évoque une «grande fatigue».

Mattea Meyer ne participera pas à la session d'hiver (archives)
Mattea Meyer ne participera pas à la session d'hiver (archives)
ATS

Keystone-SDA

30.11.2025, 21:56

30.11.2025, 22:16

La décision a été très difficile à prendre, écrit-elle dans un post sur le réseau social, publié dimanche. Elle dit avoir senti qu'elle devait tirer le «frein d'urgence».

Dans un message publié dimanche sur le réseau social, Mattea Meyer dit avoir réalisé cet épuisement ces derniers jours. Elle a ressenti devoir tirer le «frein d'urgence». «C'est la seule façon pour moi de continuer à faire ce que j'aime tant - être conseillère nationale et coprésidente du PS Suisse», explique-t-elle.

La jeune femme de 38 ans demande «du calme et du temps» pour se reposer dans son environnement privé. Dans le même temps, elle souligne que le PS peut compter sur une équipe solide pendant son absence. Elle se réjouit de pouvoir ensuite s'engager à nouveau pour une Suisse sociale. Le post ne précise pas quand cela interviendra.

Mattea Meyer est coprésidente du PS Suisse depuis 2020, en binôme avec Cédric Wermuth. L'Argovien a commenté le message de sa collègue avec un cœur, comme de nombreux autres followers.

