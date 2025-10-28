  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Péninsule coréenne La Corée du Nord tir des missiles avant la visite de Trump au Sud

ATS

29.10.2025 - 00:57

Les missiles de croisière nord-coréens ont été lancés à la verticale et ont volé pendant plus de deux heures, selon KCNA (archives).
Les missiles de croisière nord-coréens ont été lancés à la verticale et ont volé pendant plus de deux heures, selon KCNA (archives).
ATS

La Corée du Nord a procédé mardi à un essai de missiles de croisière mer-sol au large de sa côte occidentale à la veille de la visite du président américain Donald Trump en Corée du Sud. Ils ont été lancés à la verticale et ont volé pendant plus de deux heures.

Keystone-SDA

29.10.2025, 00:57

29.10.2025, 03:12

Cité mercredi par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, un haut responsable militaire de Pyongyang ayant supervisé l'essai a déclaré que des «succès importants» avaient été obtenus dans le développement des «forces nucléaires» du Nord comme moyen de dissuasion militaire.

Le test visait à évaluer «la fiabilité des différents moyens offensifs stratégiques et montrer clairement leurs capacités aux ennemis», a ajouté le responsable, avec pour objectif de «renforcer sans cesse la posture de combat nucléaire» du pays.

Sans Kim

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui supervise régulièrement les lancements d'importance, était absent de celui de mardi, a noté la même source. Il n'a pas non plus été mentionné par KCNA dans son reportage sur l'essai de lancement de plusieurs missiles hypersoniques la semaine dernière.

En tournée en Asie depuis dimanche, le président américain Donald Trump a répété qu'il «aimerait beaucoup» rencontrer le dirigeant nord-coréen à cette occasion. Leur dernière entrevue avait eu lieu en 2019 dans la zone démilitarisée (DMZ) entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.

Kim Jong-un conditionne toute reprise du dialogue à l'abandon par Washington de ses exigences de démantèlement de l'arsenal nucléaire de Pyongyang.

M. Trump doit arriver mercredi en Corée du Sud.

Soulignant l'absence du numéro un nord-coréen mardi, Lim Eul-chul, professeur à l'Institut des études de l'Extrême-Orient de l'université Kyungnam, estime que cet essai militaire n'était «pas une tentative manifeste d'embarrasser Trump».

Les plus lus

«Je ne comprends pas ce qui s'est passé» - Le cauchemar de Carlos Alcaraz
L'ouragan Melissa quitte la Jamaïque et se dirige vers Cuba
Des chars «porcs-épics» : pourquoi les blindés russes résistent mieux que jamais