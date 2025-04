La majorité des produits Toblerone porteront dorénavant une croix suisse sur leur emballage. De cette manière, le groupe alimentaire Mondelez International souhaite souligner l'attachement du chocolat à la Suisse.

Environ 90% des produits Toblerone vendus dans le monde sont fabriqués à Berne. Avec la croix blanche, leur ancrage suisse est renforcé. (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Depuis un peu plus d'une année, le chocolat Toblerone n'est plus fabriqué uniquement en Suisse, mais aussi, en partie, en Slovaquie. Le groupe n'a donc plus le droit d'afficher le Cervin sur les emballages. Cette perte en termes de «Swiss made» a fait couler beaucoup d'encre.

Mondelez souhaite désormais transformer le site de production de Berne-Brünnen pour en faire un «centre de compétences pour Toblerone en Suisse». Le groupe va investir 65 millions de francs dans la fabrique située dans la partie ouest de la capitale fédérale.

Une nouvelle ligne de production est prévue, avec une mise en service l'automne prochain. La fabrique de chocolat et de nougat doit aussi être agrandie et les infrastructures modernisées.

«Retour aux sources»

Actuellement, quatre millions de produits Toblerone sont fabriqués chaque jour à Berne-Brünnen. Le potentiel de la marque à l'échelle mondiale est loin d'être épuisé, écrit Mondelez.

Ce chocolat iconique est produit depuis 1908. En 1985, la production a été transférée du quartier bernois de la Länggasse à l'usine actuelle de Berne-Brünnen. Après plusieurs changements de propriétaire, Toblerone est aujourd'hui fabriqué par Mondelez.

Dans un communiqué, la fédération des Producteurs suisses de lait salue ce qu'elle considère comme un «retour aux sources» et un «gage d'authenticité». «Les producteurs de lait suivront de près l'évolution concrète de la situation et jugeront sur pièce les actions du groupe Mondelez», ajoute la fédération.