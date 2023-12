La crue menace dans plusieurs régions, routes coupées en Valais

Les précipitations persistantes de ces derniers jours ont aggravé le risque d'avalanches et de crues en Suisse. Le niveau du lac de Bienne ne cesse de monter. Une dizaine de routes ont été coupées en Valais.

En raison des pluies de ces derniers jours conjuguées à la fonte du manteau neigeux, le niveau du lac de Bienne n'a cessé de monter pour atteindre mardi vers 12h00 le seuil de 429,93 mètres. Selon le canton de Berne, le niveau de crue fixé à 430,35 mètres pourrait être atteint mercredi ou jeudi.

Le niveau est monté de plus de 20 centimètres en quelques heures. L'Aar qui se jette dans le lac de Bienne à Hagneck ainsi que la Suze qui vient du Jura bernois enregistrent des débits très importants, selon la carte des dangers naturels du canton. Les services de sécurité surveillent en permanence la situation.

«Une ampleur exceptionnelle»

L'alerte de danger 4 sur 5, soit un danger fort, a été lancée pour le lac de Bienne, selon l'application de MeteoSuisse. Les lacs de Neuchâtel et de Morat ont été placés en niveau de danger 3. Dans le canton du Jura, le Doubs est sorti de son lit en amont de Saint-Ursanne, comme le montre une webcam.

Une dizaine de routes ont été coupées par des éboulements en Valais, rapporte mardi le Nouvelliste sur son site. Le titre valaisan signale, photo à l'appui, un affaissement de 20 mètres de la route entre Les Valettes et Champex, près d'Orsières. «Un événement d’une ampleur exceptionnelle», selon un responsable des routes, Frédéric Moulin. La route restera fermée à toute circulation durant deux à trois mois, selon lui.

L'affaissement de 20 mètres de la route entre Les Valettes et Champex, près d'Orsières. Commune de Bovernier

Un glissement de terrain a également entraîné la coupure de la route cantonale Frutigen-Adelboden, dans le canton de Berne. Des mesures de précaution ont été prises localement en raison de la montée des eaux.

Novembre très pluvieux

Pour Meteonews, la situation reste particulièrement tendue en Suisse romande, en Valais, sur le versant nord des Alpes, dans l'Oberland bernois et dans les Grisons. Le deuxième degré de danger d'avalanche a été déclaré notamment dans les Alpes glaronnaises et de Suisse centrale, dans l'Oberland bernois et en Valais.

En raison de la crue, le Rhin près de Bâle a été fermé aux bateaux jusqu'à jeudi. A Genève, la situation de l'Arve est aussi sous observation.

Depuis dimanche, jusqu'à 100 litres de pluie par mètre carré se sont accumulés localement, a précisé Meteonews. Les précipitations sur des sols déjà humides et la fonte importante de la neige ont fait monter le niveau de nombreux cours d'eau. Les niveaux maximums sont attendus en de nombreux endroits pour jeudi.

Selon les services météorologiques, il faut s'attendre à de nouvelles précipitations dans les jours à venir. Il a déjà beaucoup plu en novembre: dans la plupart des régions de Suisse, il a plu presque tous les jours du 1er au 25e jour du mois.

