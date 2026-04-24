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Crans-Montana La justice valaisanne classe sans suite la plainte contre Charlie Hebdo pour sa caricature

ATS

24.4.2026 - 16:37

La justice valaisanne a classé sans suite une plainte déposée contre Charlie Hebdo après la publication d'une caricature en lien avec l'incendie de Crans-Montana. La dénonciation pénale visait le journal satirique français et l'auteur du dessin, Eric Salch.

Pour le Ministère public valaisan, cette caricature est «stylisée», «pas réaliste», ne montre aucun acte de cruauté explicite ou de figuration de la souffrance et ne constitue pas «en tant que tel» une représentation de la violence (image d'illustration).
Pour le Ministère public valaisan, cette caricature est «stylisée», «pas réaliste», ne montre aucun acte de cruauté explicite ou de figuration de la souffrance et ne constitue pas «en tant que tel» une représentation de la violence (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

24.04.2026, 16:37

24.04.2026, 16:57

Le Ministère public valaisan a confirmé à Keystone-ATS une information de l'AFP. Dans leur ordonnance de non-entrée en matière datée du 17 avril et dont l'AFP a obtenu copie, les magistrats valaisans indiquent que si la caricature peut «être qualifiée de choquante», elle ne remplit pas pour autant les conditions d'une représentation de la violence.

Carnet noir. La bande dessinée perd l’un des piliers de «Fluide Glacial»

Carnet noirLa bande dessinée perd l’un des piliers de «Fluide Glacial»

Début janvier, l'avocat sédunois Stéphane Riand et son épouse, l'autrice Béatrice Riand, avaient déposé une dénonciation pénale auprès de la procureure générale du canton, Béatrice Pilloud. Ils affirmaient que la caricature tombe sous l'article 135 du Code pénal, qui définit les formes de représentations de la violence, et qu'elle «portait atteinte à la dignité humaine des victimes».

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