Un mois après le drame «La défaillance de certains responsables ne doit pas nuire à Crans-Montana»

Grégoire Galley, à Crans-Montana

30.1.2026

Près d’un mois après le terrible incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana, les questions restent nombreuses tandis que l’Italie tire à boulets rouges sur la justice valaisanne par rapport à l’enquête entourant cette tragédie. Malgré ce tumulte, un semblant de normalité revient peu à peu dans la station du Haut-Plateau qui accueille en cette fin de semaine trois épreuves de Coupe du monde de ski alpin.

L’incendie du bar «Le Constellation» a coûté la vie à 40 personnes et fait 116 blessés.
L’incendie du bar «Le Constellation» a coûté la vie à 40 personnes et fait 116 blessés.
sda

Grégoire Galley, à Crans-Montana

30.01.2026, 08:38

Dans la nuit de la Saint-Sylvestre, ce drame a coûté la vie à 40 personnes et fait 116 blessés. Ainsi, entre tristesse et polémique, le village de Crans-Montana fait, bien malgré lui, la Une de la presse suisse et européenne depuis presque un mois.

Pourtant, les touristes n’ont de loin pas déserté la station valaisanne. C’est ce que confirme en tout cas Clémence qui travaille comme réceptionniste depuis quatre ans à l’hôtel «Le Mont-Paisible». «Depuis le milieu du mois de janvier, nous recevons à nouveau de nombreuses demandes de séjours depuis que nous avons ouvert nos réservations pour l’été : tout est redevenu normal», se réjouit-elle.

Responsable Relations Publiques et Médias pour Crans-Montana Tourisme, Chloé Gapany appuie les observations constatées à l’hôtel «Le Mont-Paisible» : «La tendance globale des nuitées, tous types d’hébergements confondus (hôtels, appartements de vacances et chalets), apparaît pratiquement identique au cours des trois premières semaines de janvier par rapport à la période de référence de l’année précédente.»

«Une nouvelle analyse, plus approfondie, sera réalisée à la fin du mois de février. Elle portera sur l’évolution des fréquentations ainsi que sur l’élaboration de projections pour la suite de la saison hivernale. À ce moment-là, les chiffres définitifs des nuitées hôtelières pour le mois de janvier seront également disponibles», précise-t-elle encore.

Demande de l’Italie. Crans-Montana : le Conseil fédéral veut aussi une enquête approfondie

Demande de l’ItalieCrans-Montana : le Conseil fédéral veut aussi une enquête approfondie

Zones d’ombre

Malgré tout, il est difficile de ne pas évoquer ce tragique événement avec les voyageurs. «Juste après l’incendie, nous avons reçu de très gentils messages de soutien de la part de nos clients fidèles, ce qui nous a fait chaud au cœur», souffle Clémence qui explique aussi que les clients abordent aujourd’hui davantage la question sensible des responsabilités de chacun.

Pour la réceptionniste, les zones d’ombre qui persistent autour des gérants du bar et des acteurs de la Commune ne font évidemment pas bonne presse pour Crans-Montana. «Nous espérons de tout notre cœur que la défaillance de certains responsables n’entachera pas l’attrait touristique de la destination», conclut-elle.

Archive sur l’incendie de Crans-Montana

Retour sur le drame de Crans-Montana

Retour sur le drame de Crans-Montana

Depuis le 1er janvier 2026, la Suisse reste sous le choc de la tragédie de Crans-Montana. Résumé des faits de ces premiers jours dramatiques de l'année.

15.01.2026

