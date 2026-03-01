La demande en produits de protection contre le feu a explosé en Suisse en ce début d'année, après l'incendie catastrophique de Crans-Montana le 1er janvier. Les couvertures anti-feu et les extincteurs sont particulièrement recherchés.

Au 22 février, environ 2600 commandes ont été passées, pour un total de 11'000 produits (photo d’archives). AFP

Keystone-SDA ATS

L'incendie survenu le matin du Nouvel An à Crans-Montana et les rapports faisant état d'une protection insuffisante contre les incendies dans de nombreux endroits ont alarmé un grand nombre de personnes, révèle une enquête de Keystone-ATS auprès de différents fournisseurs d'articles de protection contre les incendies.

Les propriétaires et responsables d'entreprises, d'associations et de communes sont ceux qui ont manifesté le plus grand besoin d'information, selon l'Assurance immobilière Berne (AIB). L'AIB a mis en ligne une page spéciale destinée aux exploitants et propriétaires de clubs et de boîtes de nuit du canton, sur le site heureka.ch. En janvier, le nombre de visites sur cette plateforme a augmenté de plus de 160% par rapport au même mois de l'année précédente.

Depuis le début de 2026, la demande d'articles de prévention incendie tels que les détecteurs de fumée, les couvertures anti-feu ou les extincteurs, a aussi augmenté de manière significative dans la boutique en ligne de l'AIB. Au 22 février, environ 2600 commandes avaient été passées, pour un total de 11'000 produits. L'année dernière, au cours de la même période, seules 600 commandes avaient été enregistrées, pour un total de 2050 produits.

Forte augmentation de la demande

Chez Digitec Galaxus, une forte augmentation des ventes de produits anti-feu montre également que la population dans son ensemble est alarmée et sensibilisée. Depuis le début de l'année, les clients du plus grand détaillant en ligne suisse ont acheté deux fois et demie plus de détecteurs d'incendie, trois fois et demie plus de produits de lutte contre le feu (principalement des couvertures anti-feu) et près de cinq fois plus d'extincteurs que pendant la même période l'année dernière.

Là aussi, la demande a légèrement reculé en février par rapport à janvier 2026, mais reste nettement supérieure à celle de l'année précédente, selon la plateforme. En termes de quantité, les alarmes incendies ont clairement été les articles les plus vendus sur Digitec Galaxus, suivies des couvertures anti-feu.

Les magasins de bricolage Jumbo et Bauhaus ont également enregistré une hausse exceptionnelle de la demande au cours des deux premiers mois de l'année. Chez Jumbo, les ventes d'articles de protection contre les incendies sont, selon les articles, deux à trois fois plus élevées que l'année dernière. Les extincteurs, les détecteurs de fumée et les systèmes de caméras ont été particulièrement demandés.

De début janvier au 23 février, Bauhaus a enregistré une augmentation de près de 140% des ventes d'extincteurs, de systèmes d'alarme et de détecteurs de fumée. La demande d'extincteurs a presque triplé par rapport à l'année précédente.