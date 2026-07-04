Le mouvement de protestation en Albanie contre la corruption et la dégradation de l'environnement a gagné la Suisse. Samedi, à Berne, une centaine de personnes ont manifesté leur solidarité avec ce mouvement.

Les manifestants rassemblés sur la Place fédérale ont notamment réclamé la démission du gouvernement de Tirana.

C'est la diaspora albanaise de Suisse qui avait appelé à manifester sur la Place fédérale. Les manifestants réclamaient la démission du gouvernement de Tirana ainsi que des réformes constitutionnelles, notamment visant à limiter la durée du mandat du Premier ministre.

De nombreux Albanais et Albanaises de deuxième génération vivant en Suisse se sentent investis de la responsabilité de faire entendre leur voix, indiquait l’appel. «Ils bénéficient des avantages de la démocratie directe et s’engagent pour que les valeurs démocratiques fondamentales, l’État de droit et la transparence soient également renforcés en Albanie.»

«L’Albanie m’appartient aussi», pouvait-on lire sur l’une des banderoles faites à la main lors de la manifestation, a rapporté un correspondant de l’agence de presse Keystone-ATS.

Les manifestations en Albanie ont été déclenchées par un projet de complexe touristique de luxe dans une réserve naturelle. Ce projet est mené par une entreprise appartenant au gendre du président américain Donald Trump. Les écologistes craignent que ce projet ne porte atteinte de manière durable à l’écosystème fragile du delta de la Vjosa, sur la côte adriatique.

Cette région abrite notamment des zones de repos et de reproduction pour les flamants roses, ce qui explique que les médias parlent de «révolution des flamants roses».