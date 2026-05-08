La directrice de la Comédie de Genève Séverine Chavrier licenciée

La directrice générale de la Comédie de Genève Séverine Chavrier est licenciée. Alors qu'elle avait déjà dit que son mandat ne serait pas reconduit en juin 2027, la Fondation d'art dramatique (FAD) a annoncé vendredi mettre un terme aux relations de travail en pleine polémique.

La directrice générale de la Comédie de Genève est congédiée par la Fondation d'art dramatique (FAD) (archives). ATS

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La décision a été prise dans la matinée à la majorité du Conseil, dont le président Philippe Juvet a été élu cette semaine en remplacement de la démissionnaire Lorella Bertani. Elle a été relayée à l'ensemble du personnel après avoir été communiquée à l'intéressée. La FAD ne fait pas d'autre commentaire à ce stade.

Cette annonce tombe alors que les résultats d'un audit RH mené auprès d'environ 150 personnes étaient attendus cette semaine encore. Mais l'avocat de Mme Chavrier, Romain Jordan, a obtenu une interdiction de publier ceux-ci par des mesures superprovisionnelles.

Mise en cause par des collaborateurs, Séverine Chavrier a été déchargée de ses fonctions opérationnelles en novembre par la FAD, qui voulait un audit sur le climat de travail. Et un audit de gouvernance de la Cour des comptes avait aussi été demandé par la Ville de Genève.

Mme Chavrier restait directrice artistique. Par la voix de son avocat, la Franco-Suisse avait également demandé récemment la publication du rapport de la Commission des arts et de la culture (CARTS) de la Ville de Genève. Son défenseur dénonçait un audit RH «unilatéral» et «opaque» lancé par la précédente présidence.

Après avoir déposé une plainte pénale en janvier, Mme Chavrier avait recouru en janvier contre la décision de ne pas reconduire son mandat qui arrivait à échéance en juin 2027. Elle revendiquait toujours un large soutien au sein de l'institution. Son avocat demandait également une médiation externe plutôt que des audits «qui vont coûter très cher» et qu'il remettait en cause.

L'affaire avait également provoqué des remous à l'intérieur du Conseil de la FAD, fondation de droit public qui chapeaute la Comédie mais aussi le Théâtre Le Poche. Outre Mme Bertani, plusieurs membres avaient remis leur démission pour fin février, dont la vice-présidente Anne-Marie Gisler.