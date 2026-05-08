La directrice de la Comédie de Genève Séverine Chavrier licenciée

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Théâtre La directrice de la Comédie de Genève Séverine Chavrier licenciée

ATS

8.5.2026 - 16:35

La directrice générale de la Comédie de Genève Séverine Chavrier est licenciée. Alors qu'elle avait déjà dit que son mandat ne serait pas reconduit en juin 2027, la Fondation d'art dramatique (FAD) a annoncé vendredi mettre un terme aux relations de travail en pleine polémique.

La directrice générale de la Comédie de Genève est congédiée par la Fondation d'art dramatique (FAD) (archives).
La directrice générale de la Comédie de Genève est congédiée par la Fondation d'art dramatique (FAD) (archives).
ATS

Keystone-SDA

08.05.2026, 16:35

08.05.2026, 17:36

La décision a été prise dans la matinée à la majorité du Conseil, dont le président Philippe Juvet a été élu cette semaine en remplacement de la démissionnaire Lorella Bertani. Elle a été relayée à l'ensemble du personnel après avoir été communiquée à l'intéressée. La FAD ne fait pas d'autre commentaire à ce stade.

Cette annonce tombe alors que les résultats d'un audit RH mené auprès d'environ 150 personnes étaient attendus cette semaine encore. Mais l'avocat de Mme Chavrier, Romain Jordan, a obtenu une interdiction de publier ceux-ci par des mesures superprovisionnelles.

Mise en cause par des collaborateurs, Séverine Chavrier a été déchargée de ses fonctions opérationnelles en novembre par la FAD, qui voulait un audit sur le climat de travail. Et un audit de gouvernance de la Cour des comptes avait aussi été demandé par la Ville de Genève.

Mme Chavrier restait directrice artistique. Par la voix de son avocat, la Franco-Suisse avait également demandé récemment la publication du rapport de la Commission des arts et de la culture (CARTS) de la Ville de Genève. Son défenseur dénonçait un audit RH «unilatéral» et «opaque» lancé par la précédente présidence.

Après avoir déposé une plainte pénale en janvier, Mme Chavrier avait recouru en janvier contre la décision de ne pas reconduire son mandat qui arrivait à échéance en juin 2027. Elle revendiquait toujours un large soutien au sein de l'institution. Son avocat demandait également une médiation externe plutôt que des audits «qui vont coûter très cher» et qu'il remettait en cause.

L'affaire avait également provoqué des remous à l'intérieur du Conseil de la FAD, fondation de droit public qui chapeaute la Comédie mais aussi le Théâtre Le Poche. Outre Mme Bertani, plusieurs membres avaient remis leur démission pour fin février, dont la vice-présidente Anne-Marie Gisler.

Les plus lus

Marco Rubio somme les Européens de partager le fardeau
Le Pentagone publie des documents sur les ovnis
«J'ai été coquine, je suis née comme ça» - Cara Delevingne fait des confessions intimes
Johan Manzambi, le tube devenu incontournable à Freiburg
La directrice de la Comédie de Genève Séverine Chavrier licenciée
«J’aime les filles plus petites, je n'ai jamais été avec une fille de 15 ans»