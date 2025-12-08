  1. Clients Privés
Sur le départ La directrice de Santésuisse appelle à un déploiement massif de la télémédecine

ATS

8.12.2025 - 05:46

La directrice de santésuisse Verena Nold, qui quittera bientôt ses fonctions, a exposé sa vision du futur système de santé. Elle placerait les hôpitaux à la fin de la chaîne de soins et introduirait la télémédecine à grande échelle, a-t-elle dit à «CH Media».

Verena Nold, la directrice de santesuisse, va prendre sa retraite à 63 ans.
Verena Nold, la directrice de santesuisse, va prendre sa retraite à 63 ans.
ATS

Keystone-SDA

08.12.2025, 05:46

08.12.2025, 07:16

«Un réseau de soins ambulatoires performant permettrait de résoudre 80% des problèmes de santé», a-t-elle déclaré dans une interview accordée aux titres alémaniques.

De plus, elle supprimerait la souveraineté cantonale en matière de soins de santé et introduirait six grandes régions de soins. Chaque région devrait être soumise à une clé de répartition obligatoire des soins, qui déterminerait par exemple le nombre optimal de médecins de premier recours ou de spécialistes pour 1000 habitants.

Rejet quasi unanime. Urgences: la taxe sur les cas bénins ne séduit pas

Rejet quasi unanimeUrgences: la taxe sur les cas bénins ne séduit pas

«Le plus dur a été le nouveau tarif médical»

Dans le domaine hospitalier également, il faut, selon elle, des valeurs de référence claires et une spécialisation conséquente, par exemple en orthopédie, en obstétrique ou en cardiologie. Elle a indiqué que des approches correspondantes étaient déjà discutées au Parlement et que la Confédération pourrait introduire de telles régions sanitaires si les primes devaient à nouveau augmenter sensiblement.

Mme Nold a travaillé pendant 22 ans pour la faîtière des assureurs-maladie suisses, dont 13 ans en tant que directrice. Le 31 décembre, cette femme de 63 ans quittera ses fonctions. Interrogée sur son plus grand succès, elle déclare: «le plus dur a certainement été de développer le nouveau tarif médical. Cela a pris 15 ans, mais maintenant les forfaits ambulatoires et le Tardoc entreront en vigueur en 2026.»

