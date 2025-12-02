  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Visite «décisive» Grands patrons chez Trump: la directrice du Seco «très contente» 

ATS

2.12.2025 - 03:15

La secrétaire d'Etat à l'économie, Helene Budliger Artieda, a remercié les entrepreneurs suisses pour leur rencontre avec le président américain Donald Trump. Selon elle, le secrétariat d'Etat à l'économie avait été informé des cadeaux apportés à cette occasion.

Helene Budliger Artieda, secrétaire d'Etat à l'Economie s'est félicitée de la démarche des entrepreneurs privés auprès de Donald Trump.
Helene Budliger Artieda, secrétaire d'Etat à l'Economie s'est félicitée de la démarche des entrepreneurs privés auprès de Donald Trump.
ATS

Keystone-SDA

02.12.2025, 03:15

02.12.2025, 06:38

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) n'a «délibérément pas participé au choix et à l'achat, car il s'agissait d'une initiative privée», a déclaré Mme Budliger Artieda au sujet des cadeaux offerts à M. Trump, dans une interview accordée à la Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Les présents – une Rolex et un lingot d'or – offerts par la délégation d'entrepreneurs suisses à M. Trump lors d'une rencontre début novembre ont fait l'objet de critiques. Le Ministère public de la Confédération a reçu trois plaintes pénales contre inconnus en lien avec cette rencontre. Dans l'émission TV de la SRF «Gredig direkt», l'entrepreneur Alfred Gantner s'était défendu la semaine dernière contre l'accusation selon laquelle les cadeaux étaient des pots-de-vin. De tels présents seraient conformes aux usages diplomatiques, selon lui.

En raison des clarifications juridiques en cours, Mme Budliger Artienda n'a pas pu s'exprimer sur les dénonciations pénales. «Mais personnellement, je suis très contente qu'il y ait dans ce pays un entrepreneuriat qui est prêt à aider quand le pays en a besoin, qui prend aussi des risques», a-t-elle déclaré à la NZZ.

«Établir un lien avec la réalité»

La visite des entrepreneurs à Washington a été décisive: «ils ont pu établir le lien avec la réalité comme personne d'autre», a déclaré la directrice du Seco. Les entrepreneurs ont montré de manière crédible à Trump comment réduire le déficit de la balance commerciale, grâce aux investissements proposés, a ajouté la secrétaire d'Etat. L'économie suisse entend investir 200 milliards de francs aux Etats-Unis au cours des cinq prochaines années.

L'offre de la Confédération aux Etats-Unis n'a pas été vue par les entrepreneurs, a déclaré Mme Budliger Artieda avant d'ajouter: «ils n'ont pas non plus négocié». La directrice du Seco a ainsi confirmé ce qu'avait déjà dit M. Gantner. Le cofondateur du Partners Group avait participé à la rencontre avec M. Trump – tout comme, par exemple, le patron de Rolex Jean-Frédéric Dufour et le président du conseil d'administration de Richemont Johann Rupert.

15% prévus pour la mi-décembre

A la mi-novembre, la Suisse et les Etats-Unis sont parvenus à un accord sur les droits de douane. Les deux parties ont signé une déclaration d'intention visant à réduire de 39 à 15 pour cent les droits de douane américains à l'importation de nombreux produits en provenance de Suisse. «Selon notre compréhension, les nouveaux droits de douane seront appliqués dans la première moitié de décembre», a déclaré Mme Budliger Artieda.

Le Seco ne ressent que peu d'intérêt de la part des Etats-Unis pour un accord de libre-échange, mais le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, souhaite consolider la déclaration d'intention obtenue en novembre dans un accord juridiquement contraignant. Une fois les négociations terminées, le Parlement en décidera, a déclaré la secrétaire d'Etat à l'économie. «Un référendum sera également possible, ce qui donnerait le dernier mot au peuple.»

Mme Budliger Artieda juge peu réaliste que les droits de douane américains reviennent un jour au niveau qui était le leur avant l'entrée en vigueur de la politique douanière de Trump: «je crains que nous n'en arrivions plus là, même si un jour les démocrates devaient de nouveau être aux commandes aux États-Unis»

Les plus lus

La brutalisation absolue de la politique américaine
Le champion du monde de pâté-croûte, c'est lui!
Les Jurassiens se ruent sur le «seconde main»: succès colossal pour Caritas
L'auteur de polars Nicolas Feuz ne sera plus procureur
Enorme crise à Nice : des joueurs frappés par leurs propres supporters !
Le rôle obscur des îles Cook dans la contrebande de pétrole  russe et iranien