A cinq mois du coup d'envoi de la 77e Fête fédérale de gymnastique à Lausanne (FFG), les préparatifs vont bon train. La capitale vaudoise accueillera 70'000 gymnastes et 300'000 visiteurs du 12 au 22 juin.

La précédente Fête fédérale de gym avait eu lieu en 2019 à Aarau (archives). ATS

Keystone-SDA, masc, ats ATS

«Nous pouvons voir l'avancée des préparatifs avec sérénité», se réjouit le président de Lausanne 2025, Cédric Bovey, interrogé par Keystone-ATS.

«C'est un événement que nous organisons qu'une fois, donc sans pouvoir nous appuyer sur l'édition précédente», ajoute le directeur général de la manifestation, Gaël Lasserre. «Sur certains aspects, on est bien. Sur d'autres, on est sûrement en retard. Mais il n'y a pas de voyant rouge qui s'allume», affirme-t-il.

Logements et déplacements

Le logement représente l'un des plus grands défis de l'organisation. Il s'agit de trouver une surface plate pouvant accueillir un camping d'à peu près 100'000 mètres carrés, explique Cédric Bovey.

Pour une fête répartie sur 48 sites aux quatre coins de la capitale olympique, l'organisation des transports est également primordiale pour pouvoir déplacer les 70'000 gymnastes sur les différents sites de compétition, de cérémonie et de fête.

La nourriture fait aussi partie des enjeux majeurs des préparatifs. «On ne parle ici pas de sport alors que finalement, c'est le centre de la manifestation», observe, en rigolant, le président de Lausanne 2025.

Cette édition 2025 de la FFG, qui a lieu tous les six ans, promet d'être grandiose: «C'est l'un des plus grands événements sportifs, en tout cas d'Europe, en termes de participants. Il y a aussi près d'une centaine de disciplines différentes, si bien que l'on peut faire un parallèle avec une manifestation du type des Jeux olympiques», poursuit Cédric Bovey.

Plus de 4000 bénévoles recherchés

La cérémonie d'ouverture, qui se déroulera le jeudi 12 juin sur l'esplanade de Montbenon, représente un moment «important» qui marque le début de la fête. «Nous pouvons rassembler des gens de l'ensemble du pays et montrer la diversité de la gymnastique», commente Gaël Lasserre. «Il y a aussi une volonté de mettre en scène le voyage entre l'édition précédente d'Aarau et celle de Lausanne», ajoute-t-il.

En plus des 4000 juges qui seront présents, entre 4000 et 5000 bénévoles sont recherchés. Le comité d'organisation est en plein recrutement. «Nous sommes à peu près à 10% du nombre de bénévoles nécessaires», précise le directeur. Le travail de ces nombreuses personnes correspondra à environ 13'000 journées et quelque 100'000 heures de volontariat.

S'agissant du budget total, se montant à 25 millions de francs, il est pour l'heure respecté. «Nous avons des estimations qui commencent à s'affiner et nous voyons une tendance qui se dirige un peu plus haut que ce que nous avions budgétisé. Cela nous permet de nous donner un peu de sécurité», affirme le directeur.

Le spectacle de gala «Gymotion», qui s'est déroulé samedi dernier à la Vaudoise aréna à Prilly-Malley, a véritablement lancé cette année de la gymnastique dans le canton de Vaud. Le but des deux représentations, qui ont attiré plus de 11'000 spectateurs, était de faire connaître la gymnastique aux gens et de leur montrer les valeurs de ce sport, indique Gaël Lasserre.