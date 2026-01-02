Kim Ju Ae (au centre), la fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a fait sa première visite au mausolée où reposent son grand-père et arrière grand-père. ATS

Kim Ju Ae, la fille du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a fait sa première visite au mausolée où reposent son grand-père et arrière grand-père, ancien dirigeants, d'après les images du média officiel vendredi, consolidant sa place de successeure.

Keystone-SDA ATS

La Corée du Nord est dominée depuis 1948 par la dynastie Kim, également appelée «lignée Paektu», du nom d'une montagne sacrée qui est le berceau légendaire du peuple coréen et où, selon la propagande nord-coréenne, a vu le jour Kim Jong Il (grand-père de Kim Ju Ae) qui avait lui-même succédé à son père Kim Il Sung (arrière grand-père).

Les deux hommes, surnommés «leaders éternels» dans la propagande d'État, sont inhumés au palais du Soleil de Kumsusan, un vaste mausolée du centre-ville de Pyongyang.

Kim Jong Un s'y est rendu accompagné de hauts responsables, mais également de sa fille Ju Ae, montrent les images de l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA.

Cette jeune fille dont l'âge n'est pas confirmé a été vue aux côtés de son père à plusieurs occasions depuis sa première apparition en 2022. Les renseignements sud-coréens pensent ainsi qu'elle pourrait un jour lui succéder pour la quatrième génération au pouvoir de l'unique dynastie communiste au monde.

En 2024, les médias d'Etat nord-coréens avaient désigné Kim Ju Ae sous le titre très honorifique de «hyangdo» ("grande personne de conseil», en coréen), un terme généralement réservé au dirigeant ou à son successeur.

Avant 2022, la seule confirmation de l'existence de Kim Ju Ae était venue de l'ex-star américaine de la NBA Dennis Rodman. Il affirmait avoir rencontré une fille du dirigeant appelée Ju Ae au cours d'une visite en Corée du Nord en 2013.